Primăria Cumpăna a dat startul Festivalului de muzică populară "Dor de Cânt". "Este o datorie sacră"

„Reîntoarcerea la folclor este o datorie sacră, un legământ cu eternitatea, astfel inițiat în urmă cu un deceniu și jumătate de către Primăria și Consiliul Local din comuna Cumpăna. Continuăm să păstrăm vie comoara strămoșească prin susținerea și organizarea acestui festival care valorifică autenticitatea culturală a românului și contribuie la conservarea și promovarea valorilor și tradițiilor naționale", a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.





Deşi este un festival al muzicii populare şi al bucuriei în general, evenimentul a început cu un moment trist. Organizatorii au decis să ţină un moment de reculegere în memoria celui care a fost Ion Dan Voicu, realizator de emisiuni folclorice la Radio Antena Satelor. Născut în comuna Cumpăna, Ion Dan Voicu a decedat în data de 9 mai. Mariana Gâju a ţinut să o invite pe scenă pe soţia acestuia, căreia i-a înmânat o plachetă simbolică şi un buchet de flori în memoria soţului său.











S-a trecut apoi la cântat, iar până ca micii interpreţi să îşi facă apariţia pe scenă, atmosfera a fost întreţinută de Orchestra Ansamblului Profesionist „Brâulețul” din Constanța, sub bagheta dirijorului Cristian Obrejan.



Mariana Gâju a explicat că organizarea acestui festival de 15 ani îi face pe locuitorii din comuna Cumpăna să nu uite tradiţiile şi să iubească în continuare muzica populară.













„Nimic altceva nu ne insuflă mai puternic decât dorinţa de a lăsa lada aceasta de zestre pe care am primit-o de la străbuni copiilor şi nepoţilor noştri. Acesta este gândul nostru, al administraţiei publice locale. Primăria şi Consiliul Local Cumpăna, la început de an, şi-au aprobat calendarul activităţilor culturale, educative, sportive pe tot anul 2022, ca de altfel în fiecare an. Lumea se întreba dacă ne mai trebuie spectacole şi festivaluri în condiţiile în care trăim vremuri grele. Da, ne trebuie. Este o datorie sacră a noastră de a duce mai departe cântecul popular, dansul popular, jocul popular, dar şi costumele acestea minunate pe care foarte puţini meşteri din ţară le mai confecţionează autentic. Aţi văzut ce concurenţi avem. Dorinţa de a scoate la lumină aceste pietre nestemate, aşa cum le-am numit noi de fiecare dată, pe care le şlefuiesc prin instruire profesorii şi curăţenia glasului şi emoţia lor, se vede la fiecare pas. Ei ne fac să trăim încă o dată cu bucurie şi cu mândrie că suntem români. Sentimentul patriotic al cumpănenilor se materializează prin continuarea acestui festival pentru tinerii interpreţi”, a declarat Mariana Gâju.



Primăria şi Consiliul Local Cumpăna au organizat, miercuri, cea de-a 15-a ediţie a festivalului naţional de folclor pentru tineri interpreţi „Dor de Cânt Românesc”. Evenimentul a avut loc chiar în ziua de 1 iunie, care nu a fost aleasă întâmplător, în incinta Căminului Cultural din Cumpăna.Nu mai puţin de 32 de copii, cu vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani, au fost calificaţi în prima fază a concursului, după ce au fost aleşi de către un juriu specializat dintr-un număr de aproximativ 80.