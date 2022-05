Elevii vor subiecte ușoare la Evaluarea Națională. "În școala online am primit note din burtă"

Un lucru este cert: această generație a fost cea mai grav afectată de trecerea în învățământul online, pe fondul pandemiei, așa încât nu ne-a surprins declarația unora dintre elevii cu care am stat de vorbă. „A fost de-a dreptul inutil acest învățământ online, în care nu am făcut absolut nimic”, a afirmat un elev. În timp ce colega lui de liceu a declarat tranșant: „Când ne-am întors la școală am fost total pe dinafară. Și notele au fost băgate din burtă, pentru că toată lumea a copiat la teste, chiar dacă ni s-a cerut să stăm cu camera deschisă”. O altă elevă spunea că i-a convenit situația din pandemie, deoarece nu s-a mai stresat așa mult pentru note la celelalte materii, în schimb s-a axat pe pregătirea la matematică și limba română.











Pe de altă parte, au recunoscut că au „băgat” meditații la greu, teste de antrenament, iar unii dintre ei, prea puțini, ne-au declarat că au fost interesați de ceea ce li s-a predat. Toți speră că se va ține cont și la Evaluarea Națională din 2022 de trecerea în învățământul online și vor avea subiecte mai ușoare, cum au avut și colegii lor de anul trecut.



Modificări în oferta liceelor teoretice constănțene









În așteptarea vestitei broșuri, trecând pe la standurile celor mai căutate licee constănțene, am putut afla cifrele de școlarizare. Liceul teoretic „George Călinescu” va avea același număr de clase a IX-a ca în anul 2020, respectiv șase; la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” vor exista trei clase de învățământ vocațional și două clase de teoretic; la Liceul Teoretic „Decebal” vor fi oferite tot șase clase, din care una de științe ale naturii bilingv engleză; la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, la clasa de științe ale naturii bilingv germana a fost înlocuită cu franceză – engleză; la Liceul Teoretic „Traian”, o clasă de științe ale naturii în loc de intensiv engleză s-a transformat în bilingv engleză – germană; la Liceul Teoretic „Ovidius”, cele șapte clase de-a IX-a se împart în trei de mate-info (una intensiv engleză) și patru de științe ale naturii, între care două cu studiu bilingv. Tot șapte clase va avea și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”: șase clase de real – matematică-informatică și științe ale naturii, plus una de socio-umane, intensiv engleză.







Primarul comunei Cumpăna, prezent la standul liceului





Prezentă la standul Liceului tehnologic „Nicolae Dumitrescu”, Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, a vrut să dea un semnal întregii comunități că este direct interesată de educația copiilor din localitatea pe care o conduce. „Avem resursa umană pregătită, avem copii cu care ne mândrim, pentru că au terminat gimnaziul la Cumpăna și sunt la liceele importante din municipiul Constanța. Profilul de alimentație publică și turism a fost de asemenea îmbunătățit cu o clasă profesională. Clasa de electrotehnică se află în parteneriat cu Universitatea Maritimă. Și uite așa încercăm să atragem către noi copii buni. Dacă în primul an au fost doar 15, an de an au rămas copii buni să învețe și la Cumpăna. Am avut încredere în forța cadrelor didactice, a elevilor și părinților care nu pot plăti biletul pentru naveta copilului și au trecut în fișa opțională și Liceul «Nicolae Dumitrescu», comuna Cumpăna. Parteneriatul autorități locale-părinți-școală duce la climatul cel mai bun pentru dezvoltarea și educarea copiilor noștri











Pentru anul școlar viitor, la liceul din Cumpăna vor exista trei clase de învățământ profesional, pe specializările turism și alimentație publică, electromecanic, estetică și igiena corpului omenesc și o clasă de liceu pe specializarea turism și alimentație publică”, a declarat primarul Mariana Gâju.





Târgul Ofertelor Educaționale va fi deschis și miercuri, 18 mai, între orele 10-18.





Marea majoritate a grupurilor organizate (și programate) de elevi care au trecut pragul Sălii Sporturilor din Constanța marți, 17 mai, și s-au perindat prin fața standurilor au întrebat de vestita broșură de admitere, în care se găsesc toate informațiile care îi interesează cu privire la oferta educațională. Din păcate, aceasta întârzie să apară nu numai la Constanța, ci în mai toate județele, pe fondul aprobării întârziate a cifrei de școlarizare la clasa a IX-a.