Tractorul "Tagro", produs la Reghin, vedeta Expoziției Internaționale Expoagroutil

Ați ghicit, stimați cititori, a început o nouă ediție a Expoziției internaționale Expoagroutil. Atenție! se apropie momentul inaugural. Oficialii s-au aliniat în fața microfonului, iar aparatele de fotografiat și camerele de luat vederi muncesc din greu.



Cuvântul de deschidere a manifestării expoziționale este rostit de Ruxandra Serescu. Noul directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța face prezentarea participanților. Este flancată de reprezentanții Direcției Agricole a Județului Constanța, ai Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Agricultură și Vinificație Murfatlar, ai Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare Pomicolă Constanța, ai Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas din Constanța, ai Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian și ai unor asociații ale producătorilor agricoli.





Spre deosebire de Primăria Constanța și Consiliul Județean, care au ignorat evenimentul expozițional, Primăria Cumpăna este prezentă la târg cu un stand propriu. Ba mai mult, pentru a cinsti cum se cuvine această minunată sărbătoare agricolă, i-a ospătat pe oficiali și ziariști cu plăcinte și iaurt preparate de gospodinele comunei.





Mai ieftin decât tractorul de import





Stimați cititori, vedeta acestei ediții a Târgului Expoagroutil este tractorul agricol românesc „Tagro”, produs de compania IRUM din Reghin (județul Mureș) și proiectat în cadrul propriului centru de cercetare și dezvoltare. Fondată în 1953, IRUM este o companie specializată în construcții de mașini și utilaje. „În prezent, producem patru tipuri de tractoare: de 24 CP, 48 CP, 58 CP și 102 CP, cu norma de poluare 5 (cea mai înaltă), autorizate să se deplaseze și pe drumurile publice – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Bogdan Munteanu, reprezentantul IRUM. Proiectarea lor a început în urmă cu nouă ani, iar primul tractor a ieșit de pe linia de montaj în 2018. Tractoarele produse de noi sunt destinate nu doar fermierilor români, ci și celor străini. Am început să exportăm în Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova. Avem o capacitate de producție de 350 de tractoare pe an, iar întreaga producție este vândută. Prețurile variază între 10.900 de euro și 38.000 de euro plus TVA. Față de tractoarele de import, cele produse la Reghin sunt mai ieftine cu 10 – 15%. Tractoarele se vând și în leasing, IRUM având colaborări cu instituțiile financiare care se ocupă de sectorul agricol. Mai multe unități din județul Constanța au achiziționat tractoarele noastre și avem un feed-back foarte bun din partea lor.”