Primăria Cumpăna organizează Festivalul "Rodul Pământului"

Acțiunile din acest an vor continua tradiția deja instituită, scopul organizării acestui festival fiind promovarea României ca destinaţie turistică, păstrarea şi promovarea tradiţiilor culinare ale regiunilor turistice româneşti.





Festivalul Național ”Rodul Pământului” este un eveniment dedicat pământului, gastronomiei româneşti, bogăţiei etnografice şi folclorice ce pune în valoare moştenirea rurală şi culturală a Dobrogei şi a României.





















FESTIVALUL NAȚIONAL “RODUL PĂMÂNTULUI ”



Editia a XVIII-a



PROGRAM DE DESFĂŞURARE A MANIFESTĂRILOR



ZIUA I – sâmbătă, 24 septembrie 2022



10.00-10.30 • Parada portului popular - intersecție str. Cireșica cu str Strajei Cumpăna – parcul de agrement.



• Fanfara R.A.J.A. Constanța



10.30-11.30 Deschiderea oficială a manifestării –Prezentatori



- Cuvânt de bun venit adresat de primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju



- Intonarea Imnului de Stat al României.



- Alocuţiuni invitaţi



- Vizitarea standurilor cu produse agricole şi preparate tradiționale, a standurilor cu produse meșteșugărești și a expoziției de gastronomie



11.30-11.35 PREZENTATORI



POLINA GHEORGHE – prezentator Radio Antena Satelor



BIANCA -ȘTEFANIA-LUZINSCHI



11.35-11.55 Ansamblul folcloric „MUGURAȘII CUMPENEI”din comuna Cumpăna, județul Constanţa



DANSUL RECOLTEI



SUITĂ DOBROGEANĂ - GEAMPARALE



Solist ANDREEA SCURTU



11.55-12.05 Echipa de Rugby CLUBUL, C.S. Victoria Cumpăna” – antrenor BĂCIOIU FLORIN



12.05-12.30 Ansamblul folcloric „FLORI DOBROGENE”din comuna Mihail Kogălniceanu jud.Constanța-instructor Dordea Elena



12.30-12.50 PREMIEREA NOU NĂSCUŢILOR DIN LUNA AUGUST- SEPTEMBRIE 2022 (10 nou-născuți)



12.50-13.00 Echipa de Gimnastică Clubul „C.S. VICTORIA CUMPĂNA”, instructor ELENA VLAD.



13.00-13.20 PLAI DE DOR – ALBEȘTI – coregraf Dordea Elena



13.20-13.40 Şcoala de Balet „NICOLAE SPIRESCU” – com. Cumpăna, instructor Teodora Spirescu.



13.40-13.50 Secția de Lupte Libere C.S. VICTORIA Cumpăna –antrenor VICOL VASILE.



13.50-14.05 Ansamblul folcloric „IZVORAȘUL DOBROGEAN” din comuna Fântânele, județul Constanța– instructor Dordea Elena, soliste ADELINA CIORTESCU, ANDREEA IACOB



14.05-14.10 GRUPUL FOLCLORIC „SPERANȚAˮ



14.10-14.35 Ansamblul CAN-RENKLER- comunaTopraisar, județul Constanța,instructor coregraf GAFAR-ȘEILA, ROXANA PALICIUC - muzică tătărească



14.35-15.00 Ansamblul Folcloric „MĂGURAˮ Cernești , județul Maramureș – Radu Roman.



15.00-15.20 RECITAL LUZINSCHI BIANCA-ȘTEFANIA



15.20-15.40 Ansamblul folcloric „MUGUREII DOBROGENI ”, din orașul Hârșova, instructor Voicu Camelia și Ifrim Ioana solist Brașovanu Antonio, Toma Gabriela.



15.40-16.30 Recital extraordinar ILIE CARAȘ.



16.30-16.45 Ansamblul „KARDELEN”- din comuna Cumpăna, instructor AYLIN APTI.



16.45-17.05 Ansamblul folcloric „MUGUREII DOBROGENI”, din orașul Hârșova, instructor Voicu Camelia.



17.05-17.30 Ansamblul Folcloric „ROMÂNCUȚA”,comuna Cumpăna, județul Constanța, maestru coregraf Olteanu Constantin.



SOLIST VOCAL - ELENA IORDAN



SOLIST VOCAL - CĂTĂLIN CÂMPANU



17.30-18.00 Trupa „AUDEO”- folclor țigănesc, Cernavodă, instructor Netty Ioniță.



SOLISTE: BĂIETU LIVIA, ZAHARIA MARIA



18.00-18.10 Ansamblul Folcloric „ROMÂNCUȚA”,comuna Cumpăna, județul Constanța, maestru coregraf Olteanu Constantin



Suită din Banat



18.10-18.30 RECITAL MARIUS BRUTARU



18.30-18.45 PREMIEREATINERILOR MAJORI



18.45-19.05 Ansamblul Folcloric „ROMÂNCUȚA”, comuna Cmpănau, județul Constanța, maestru coregraf Constantin Olteanu.



Recital: Ștefania Luzinschi, Iordan Elena, Câmpanu Cătălin



19.05-19.30 POPA VIOERL instrumentist orgă CUMPĂNA



19.30-20.30 Recital FORMAȚIA „IRIS’’



20.30 Disko



ZIUA II – DUMINICĂ, 25 septembrie 2022



11.00 – 11.30 Deschiderea oficială a manifestării ;



Cuvânt de bun venit adresat de primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju



Vizitarea standurilor cu produse agricole şi preparate tradiţionale, a standurilor cu produse meşteşugăreştişi a expoziţiei de gastronomie



Discuţii cu producătorii agricoli, legumicultori, crescători de animale etc.



11.30 – 11.50 Ansamblul folcloric„MUGURAȘII CUMPENEI” comuna Cumpăna, judeţul Constanţa, maestru coregraf Constantin Olteanu



SUITĂ DOBROGEANĂ



Solist MIHAI CHITOȘCĂ



SUITĂ MUNTENIA-CIULEANDRA



SUITĂ MOLDOVA



11.50 –11.55 STREET DANCE- SOUTH SIDE CREWcomuna Cumpăna, județul Constanța,coregraf AlinPopa.



11.55– 12.05 Echipele de fotbal ale C.S. Victoria Cumpăna”, antrenori: MUSTACĂ



CRISTIAN, CRISTOCEA VASILICĂ, TUDOR GRIGORIE.



12.00– 12.20 OSMAN VÎRLAN (VALI OSMAN) – Dansuri grecești.



12.20 – 13.10 GRUPUL VOCAL “BUJOREII MUZICALI”- RECITAL NICA VIORICA



13.10 – 13.15 STREET DANCE- Trupa„ MINIONI”comuna Cumpăna, județul Constanța,coregraf AlinPopa



13.15– 13.45 RECITAL – MARICAȘ IONELA



13.45– 14.20 BORDEA MARIAN ȘI BORDEA MARIA - DENISA CLAPĂ SI VOCE comuna Cumpăna.



14.20– 14.40 Ansamblul folcloric „AROMÂN DOR”- com. Sarighiol de Deal, Tulcea, instructor Caimacan Popescu Dumitru.



14.40 – 15.15 Formația „AMIGO” -comuna Cumpăna.



15.15 – 15.25 Echipa de Scrimă CLUBUL „C.S. Victoria Cumpăna” - antrenor BEZEM SEBASTIAN.



ECHIPA DE ȘAH prof. DANIEL-IULIAN PANAINTE.



15.25 – 16.25 Recital extraordinar MARIA CONSTANTIN.



16.25– 16.45 Ansamblul folcloric„LUMINIȚE DOBROGENE” – comunaLumina, județul Constanța,Coregraf Elena Dordea, solist PETRICĂ CRISTIAN



16.45– 17.05 Ansamblul folcloric „ARMÂNA MEA” din orașul Ovidiu, jud. Constanța – instructor Dordea Elena.



17.05 – 17.25 Ansamblul Folcloric „MĂGURAˮCernești , județul Maramureș – Radu Roman.



17.25 – 17.45 Premierea celor mai buni gospodari din comună



17.45– 18.05 Ansamblul Focloric „ASTRAS” Constanța.



18.05 – 18.25 Ansamblul folcloric „TRADIȚII DOBROGENE” din comuna Pecineaga, județul Constanța – maestru coregraf Călin Mihai.



18.25 – 18.45 Ansamblul folcloric „ELPIS” al Comunităţii Elene din Constanţa, instructor Teodora Parlea.



18.45 – 19.10 Ansamblul Folcloric „ROMÂNCUȚA”, comuna Cumpăna Județul Constanța, maestru coregraf Olteanu Constantin



SUITĂ DOBROGE



SOLIT VOCAL IORDAN ELENA



SUITĂ MOLDOVA



SOLIST VOCAL CĂTĂLIN CÂMPANU



SUITĂ BANAT



19.10 – 19.20 Recital ADRIANA IVANCIU- comuna Cumpana.



19.20 – 20.30 Recital extraordinar LIVIUTEODORESCU



20.30 ÎNCHIDERE EVENIMENT – FOCURI DE ARTIFICII





După o pauză de doi ani, Festivalul "Rodul Pământului" revine și aduce la Cumpăna bunătățile toamnei în cadrul Zilelor Recoltei.Potrivit primarului Mariana Gâju, în perioada 24 – 25 septembrie 2022, în localitatea Cumpăna, județul Constanța, va avea loc cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Național „Rodul Pământului”, într-o nouă locație: parcul de agrement din comună (strada Strajei - în vecinătatea sălii de sport „Elena Frîncu”).