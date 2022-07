LIVE TEXT/ Întâlnirea Regionala Sud-Est a Femeilor Social Democrate are loc ACUM la Constanța

Înaintea demarării lucrărilor întâlnirii regionalei sud-est, cu participarea celor șase județe, la care s-au alăturat și județele Dâmbovița, Argeș, Hunedoara și Ilfov, Mariana Gâju a declarat: „Sunt reprezentante ale acestor județe care pentru două zile și jumătate fiind prezente la Constanța nu fac altceva decât să dezbată probleme ale zilei de astăzi. Probleme cu care se confruntă societatea civilă, cu care se confruntă administrația publică locală, educația, sănătatea în România. Toate sunt probleme cotidiene. Dezbaterile se referă la modificările legislative privind educația, la stadiul în care se află populația României din punct de vedere al sănătății, respectiv valul al șaselea Covid și toate celelalte ce derivă din schimbările climatice, probleme despre administrație publică locală, având prezente în sală femei care sunt pentru prima dată primar, consilier local sau chiar deputați, parlamentari, deci. Și nu în ultimul rând, discriminarea de gen. Sunt problemele care au teme fixe de discuție și bineînțeles că femeile pot ridica și altele cu care se confruntă în județele din care vin. Este o întâlnire la care sunt așteptați reprezentații Partidului Social Democrat, atât de la nivel central, cât și de la nivel județean, precum și specialiști în domeniu. Constanța este gazdă. De fiecare dată ne-am străduit ca reprezentante din cele 70 de unități administrativ teritoriale ale județului, 70 de organizații, să fie la întâlnire pentru a transmite acasă, în rândul organizațiilor tot ceea ce înseamnă dorința de a aduce bine oamenilor. Pentru că nici noi nu suntem decât în slujba oamenilor, nimic altceva”.



De asemenea, a mai adăugat: „Acasă, la Constanța, noi ne adresăm tuturor colegelor noastre care nu au putut ajunge la această întâlnire. Omenia, fermitatea, solidaritatea și mai ales demnitatea femeilor social democrate fac să fim o forță în PSD. Fac să fim respectate. Fac să fim răsplătite cu prezența colegilor noștri bărbați si să stăm umăr lângă umăr".



Dan Georgescu: "Mă bucur să vă revăd pe multe dintre dumneavoastră. Vă urez bine ați venit celor care sunteți pentru prima dată aici. Este greu să ii țin astăzi locul domului președinte Felix Stroe care nu a reușit să ajungă, dar vă transmite toată dragostea lui. Este dificil pentru mine să vin în fața dumneavoastră și să recunosc aprecierea pe care o am față de dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem că sunteți de multe ori mult mai determinate si mai profunde decât noi bărbații. Pentru a vi se recunoaște calitățile, trebuie să munciți mai mult decât noi, bărbații. Când am probleme mai sensibile, soluțiile vin din partea femeilor. PSD este un partid modern și asta este o dovadă că un număr reprezentativ de doamne ne reprezintă la un nivel înalt. Vă urez să aveți trei zile de discuții constructive si de idei care să ducă la progres. Vă felicit!".



Mariana Gâju: „Mulțumesc colegelor mele pentru că sunt alături de noi. Avem doamne deputat, senator și așa mai departe. Constanța vă salută prin prezența doamnei deputat Cristina Dumitrache. Temele pe care noi le vom dezbate sunt foarte importante".



Maria Lazăr: „Vreau să mulțumesc doamnei Mariana Gâju și echipei din Constanța. Această echipă ne a primit ani în șir aici. Atunci când am făcut planificarea la nivel național, doamna Gâju a plecat mai repede că avea treabă. Când a plecat și-a adus aminte că poate organiza la Constanța această întâlnire. Este a treia regională pe care o facem. Prima a avut loc la Ialomița si a doua la Giurgiu. Aș vrea să salutăm prezenta judetului Brăila. Apoi prezenta judetului Galați. Județul Vrancea are de-asemenea o reprezentare frumoasă. Încercăm să pornim motoarele in organizația de femei. Acțiuni s-au făcut foarte multe. Am avut acțiuni umanitare față de refugiații din Ucraina, dar și față de românii noștri".