Ştefania Cealera, primarul din Oltina, nemulţumită de fondurile primite de la Guvern. "Ce poţi face cu aceşti bani?"

Un exemplu concret este comuna Oltina, care a primit doar 110.000 de lei, iar șefa administrației, Ştefania Cealera, este total nemulțumită de situaţie. Edilul explică faptul că nu are cum să îşi ducă la capăt proiectele cu această sumă mică de bani.



„Am câteva proiecte care sunt blocate. Am depus, ca toată lumea, două proiecte prin programul Anghel Saligny şi pe PNDR. Acum aşteptăm. Aceste proiecte vizează asfaltarea a trei kilometri și jumătate în comuna Oltina şi alţi trei kilometri în satele aferente. Anul trecut, cei de la Consiliul Judeţean Constanţa ne-au dat 50.000 de lei. Ce poţi face cu banii aceştia? Anul acesta s-a alocat suma de 110.000 lei, deci sunt la fel de puţini. Proiectele sunt depuse în 2019-2020. Materialele s-au scumpit, astfel că valoarea proiectelor s-a mărit foarte mult. Dar nu sunt singura care mă aflu în această situaţie. Toţi primarii din judeţul Constanţa au probleme. Proiectele pe Anghel Saligny sunt depuse din octombrie şi până acum nu s-a semnat nimic. Este foarte greu. În ritmul acesta sigur nu voi reuşi să duc proiectele la bun sfârşit. În stilul acesta de nealocare a banilor, nu putem să facem treabă. S-au dat ordonanţe, s-au făcut documentaţii. Până la ora aceasta statul român nu a găsit soluţia să ne dea bani mai mulţi”, a declarat pentru „Cuget Liber” Ştefania Cealera.



Același primar admite că în comuna pe care o administrează are mulţi susţinători, însă există şi oameni care o critică pentru faptul că nu şi-a ţinut promisiunile din campania electorală. Edilul a explicat de ce s-a ajuns în această situaţie. „Unii oameni mă înţeleg pentru faptul că avem probleme şi suntem blocaţi cu multe proiecte începute. Alţii sunt dezamăgiţi că am promis ceva şi nu m-am ţinut de cuvânt. Eu m-aş ţine de cuvânt dacă aş şi putea. Să am bani şi să rezolv toate proiectele. Am două proiecte blocate de executant care este în faliment acum. A luat două proiecte mari pe comuna Oltina şi a ajuns falimentar. Ce pot să mai zic? Contractul a expirat şi acum trebuie să scoatem la licitaţie, cu preţul care există în acest moment pe piaţă, şi vă daţi seama ce diferenţă mare este faţă de 2019-2020. Măcar să reuşesc să asfaltez comuna şi tot ar fi bine. Am obţinut nişte bani pe PNDL 2, așa încât vom termina de construit podeţele din comuna Oltina şi vom asfalta strada Bisericii. Aceste proiecte erau blocate din cauza lipsei banilor. Şcoala este pe terminate, însă acum suntem blocaţi, pentru că, din cauza diferenţei mari de preţ, nu putem să o dotăm cu tot ce trebuie. Diferenţa va fi suportată din bugetul comunei. Trebuie să dotăm şcoala cu băncuţe, astfel încât să înceapă activitatea”, a mai spus Ştefania Cealera.



Aceasta a mai transmis un mesaj clar. Va candida şi la următoarele alegeri, cele din 2024, şi are de gând să câştige, pentru a implementa propriile sale proiecte. „Dacă rezolv problemele pe care mi le-a lăsat vechea administraţie, ar trebui să încep şi eu să demarez proiectele mele şi astfel ar trebui să merg mai departe. Odată ce acest mandat mi l-am sacrificat pentru a semna nişte proiecte abandonate, negândite şi semnate în necunoştinţă de cauză, trebuie să vreau să merg mai departe. Nu îmi este teamă. Eu fac faţă şi chiar se vede acest lucru, pentru că nu am mărit taxele şi impozitele, aşa cum s-a întâmplat în alte localităţi. Vechea administraţie a lăsat o primărie cu foarte multe probleme pe proiecte. Nu mă sperie nimic. Dacă fostul primar va candida împotriva mea, va fi foarte bine. Nu este un contracandidat puternic şi voi câştiga lejer alegerile”, a concluzionat Ştefania Cealera.





Anul acesta, primăriilor din judeţul Constanţa conduse de edili care fac parte din PSD le-au fost alocați foarte puţini bani din partea Guvernului, de la Fondul de Rezervă.