Primarul Vasile Delicoti, bulversat de foşti colegi! „Oare când era mai bine?”

Pe de altă parte, el spune că este iubit de oamenii din comună, mai ales că aceştia l-au ales pentru a patra oară să le fie primar.



„Dacă vine vorba de sală de sport sau de stadion, la noi nu este cazul. Acestea sunt făcute de 10-15 ani. La şcoală o să facem un corp nou. Am reabilitat un corp existent şi în acest corp nou, la demisol şi parter, vom avea sala de sport cu vestiare cu tot. La etajul 1 vom avea săli de clasă. La noi, toţi elevii învaţă dimineaţa. Nu există schimburi. Acest lucru ajută foarte mult la procesul de educaţie pentru că aceşti copii dau randament dimineaţa. Oamenii sunt mulţumiţi dacă m-au ales de patru ori. Fiecare om decide atunci când este singur cu el în cabina de vot. Dacă ne raportăm la cum am preluat localitatea, care nu avea nimic, bănuiesc că acum oamenii sunt mulţumiţi. Am terminat de făcut trotuarele, acum mai avem creşa. Ne cam chinuim cu ea. Constructorul este mai slăbuţ, dar aşa sunt licitaţiile la noi. Preţul mai mic ne-a dat peste cap şi ne-am trezit cu constructori care nu ar fi trebuit să fie pe piaţă, dar asta este. Au dreptul conform legii”, a adăugat Vasile Delicoti.





Edilul ne-a mai prezentat câteva proiecte prin care vrea să ridice statutul comunei Poarta Albă din mai multe puncte de vedere.



„Aşteptăm să se deschidă noile finanţări pe AFIR şi pe Programul Naţional Strategic. Proiectele pe care le avem acum sunt în lucru, sunt finanţate. Nici nu prea mai avem mare lucru de făcut. Canalizare avem peste tot, apă, drumuri, grădiniţe. Avem patru grădiniţe şi una este goală. Pe aceea o vom face afterschool. Acum vrem să înfrumuseţăm şi comuna din punct de vedere estetic. Mă refer aici la spaţii verzi, flori, sunt mai multe de făcut”, a spus Delicoti.





Atunci când vine vorba de Consiliul Local Poarta Albă, Vasile Delicoti spune că nu întâmpină mari probleme, însă recunoaşte că foştii săi colegi de partid îl blamează ori de câte ori au ocazia.





„Avem majoritate în Consiliul Local. Nu întâmpin mari probleme. Există într-adevăr ipocriţi. Oameni care au fost în echipa mea şi atunci totul era roz, acum, dacă au trecut de partea cealaltă, acelaşi lucru pe care ei îl considerau roz nu mai este valabil. Mă consideră o jigodie şi orice fac nu e bine. Dar aşa e omul. Nu ai ce să faci. Am o colaborare foarte bună cu ceilalţi. Fiecare avem ideile noastre şi doctrina noastră. Foştii mei colegi consideră că nu este bine ceea ce fac. Sunt bulversat, oare când era mai bine? Atunci când erau cu mine sau acum, când sunt împotriva mea?”, se întreabă Vasile Delicoti.





