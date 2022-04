Proiectul pilot de la Poarta Albă s-a încheiat. Ce soartă vor avea "mascații" din penitenciare?

Dispare grupa de intervenție, apare „situation room”



La rândul său, Cosmin Dorobanțu, liderul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, a punctat: „Trei unități penitenciare (Aiud, Arad, Constanța Poarta Albă) au fost alese pentru etapa de pilotare care a avut scopul de a eficientiza grupele de intervenție din sistemul penitenciar și se va înființa o cameră de situații, la nivelul ANP («situation room»). Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) solicită înființarea grupelor de intervenție în fiecare unitate penitenciară. Acum două luni, Administrația Națională a Penitenciarelor a ales trei unități penitenciare (Aiud, Arad, Constanța Poarta Albă) pentru a iniția etapa de pilotare, cu durata de 45 zile și care a presupus: dublarea numărului de supraveghetori de pe majoritatea secțiilor de deținere, retragerea membrilor grupelor de intervenție din activitățile pe care le fac acum (practic se va reduce la jumătate gama atribuțiilor de serviciu curente și va avea loc o concentrare pe specificul activității de intervenție), pregătirea fizică și teoretică a supraveghetorilor, prin rotație, în ultimele două ore de lucru/tură și înființarea unei camere de situații, la nivelul ANP («situation room»). Dar se ridică mai multe întrebări: ce rol va avea «situation room», cum va funcționa, de câți ofițeri va fi nevoie? Sunt suficienți ofițeri pentru a fi planificați în «situation room»? Având în vedere situația dramatică din unele unități penitenciare, în care deținuții problemă ultragiază zilnic polițiști de penitenciare, solicităm conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) să dispună verificări în unitățile în care a crescut numărul de agresiuni (fizice, verbale) ale deținuților împotriva personalului”.





Penitenciarul Constanța – Poarta Albă s-a numărat printre cele trei unități de detenție din țară unde Administrația Națională a Penitenciarelor a desfășurat un program pilot privind reorganizarea activității grupelor de intervenție. Pe scurt, a „mascaților” din penitenciare. Programul pilot s-a desfășurat pe o perioadă de 45 de zile, în unitățile din Aiud, Arad și Constanța – Poarta Albă, s-a încheiat pe 14 martie, iar polițiștii care au luat parte la noua rânduială au transmis că au îngrijorări cu privire la modul cum vor reuși să „gestioneze” ieșirile deținuților violenți, dacă ideile vehiculate în acest program pilot vor fi puse în aplicare. „Sunt semnale că se încearcă scoaterea grupelor de intervenție, păstrarea unei echipe de mai mici dimensiuni la nivelul fiecărei unități și realizarea unei echipe de intervenție la centrul regional. Penitenciarul Constanța – Poarta Albă ar urma să fie centru regional pe zona de sud – est, adică gruparea operativă ar urma să deservească vreo șapte unități de detenție. Gruparea operativă ar urma să fie numai pentru situațiile speciale, precum revoltă, evadare în curs etc. În prezent, «mascații» intervin și în scop de descurajare a deținuților periculoși, de pe secțiile cu risc. În cele 45 de zile de program pilot, pe secțiile cu risc a intervenit numai personalul, care în plus a participat și la module de pregătire, timp de două ore. Nu este un lucru rău ca personalul operativ să fie pregătit, dar nu putem exclude rolul grupei de intervenție din penitenciare. Activitatea personalului a fost îngreunată, să nu uităm că în sectorul operativ ne confruntăm cu lipsa de personal. Noi am transmis la cea mai recentă întâlnire cu reprezentanții ANP impresia colegilor de la Penitenciarul Poarta Albă, a rămas că se va face o analiză, pentru a se stabili dacă măsura reorganizării va fi implementată la nivel național”, a afirmat Bogdan Trăistaru, liderul Sindicatului Polițiștilor din Penitenciare Constanța.