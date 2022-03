Demersuri pentru reintegrarea deținuților de la Penitenciarul Poarta Albă, cu ajutorul câinilor fără stăpâni

Reintegrarea socială a persoanelor private de libertate reprezintă un proces de durată, care necesită sprijin permanent din partea comunităţii.Întrucât activitățile desfășurate de persoanele private de libertate în afaralocului de deținere ocupă un loc deosebit de important în cadrul procesului de reinserţie in societate a acestora, dar cunoscut fiind și faptul că activităţile care presupun interacţiunea om-animal conduc la reglare emoţională, creşterea capacităţii de asumare a responsabilităţii, îmbunătăţirea abilităţilor de relaţionare, dezvoltarea autocontrolului precum si la creşterea stimei de sine, reprezentanții Serviciului Educație din cadrul Penitenciarului Constanța- Poarta Albă au încheiat un protocol de colaborare cu Asociatia Save the Dogs and other animals din localitateaCernavodă. În cursul anului 2021, în baza proiectului „Un câine educat – Un prieten minunat”, 16 persoane private de libertate au beneficiat de activități asistate cu animale în cadrul celor două vizite în comunitate realizate la sediul asociaţiei. În cadrul acestor demersuri, persoanele private de libertate au relaționat cu animalele aflate în custodia asociației, au desfășurat activități de igienizare a spațiilor în care se află animalele, au primit informații cu privire la modul de îngrijire al unui animal de companie, precum și responsabilitățile pe care le au deținătorii de animale. Datorită faptului că participanţii au manifestat un comportament corespunzătorşi au avut o implicare activă, activitățile bucurându-se de o mare apreciere şi un feed-back pozitiv referitor la utilitatea acestora, demersurile se vor continua și în anul 2022. O primă activitate de acest gen a avut loc joi, 24 martie, la care au participat zece deținuți.În vederea îmbunătățirii continue a procesului de reinserție socială apersoanelor private de libertate, Sectorul Educație și Asistență Psihosocială este deschis pentru încheierea de noi parteneriate cu reprezentanți ai societății civile, care pot contribui la atingerea acestui obiectiv.