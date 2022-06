Deputatul Cristina Rizea, dezvăluiri din culise! „Sunt obligată să dau la partid 10.000 de euro pe mandat”

Cristina Rizea a clarificat situaţia sa în exclusivitate pentru „Cuget Liber” şi a explicat în ce stadiu se află în acest moment.



„Cred că înființarea Partidului REPER de către Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru este o idee bună. Este nevoie de un partid nou, de dreapta, care să răspundă nevoilor acelei părți din electorat nemulțumite de viziunea politică a actualelor partide. Din punctul meu de vedere, Dacian Cioloș este un om politic matur, echilibrat, pragmatic și cu mult bun simț, care a dovedit că poate fi o alternativă de dorit pentru România. Legat de suspendarea mea venită acum, în preajma înființării Partidului REPER, și nu acum 6 luni, când ar fi fost statutar, o consider o reacție infantilă a conducerii USR Constanța. Dacă se voia aplicat statutul în mod echitabil, ar fi trebuit suspendați două treimi din membrii filialei, nu doar eu și nu acum”, a declarat pentru „Cuget Liber” deputatul constănțean Cristina Rizea.





Deputatul nu ştie dacă se va înscrie în REPER, însă este clar că nu mai există prea multă chimie între ea şi conducerea partidului USR-PLUS, dar şi conducerea USR Constanţa.





„Legat de o posibilă demisie a mea din USR și de înscrierea în Partidul REPER nu am luat încă o decizie. De altfel, nu e doar decizia mea personală, ci mai degrabă este decizia unei părți importante din membrii de partid care îmi sunt aproape. Vom discuta aceste aspecte și vom lua o hotărâre când și dacă va fi cazul. Nu neg că, de la fuziune, relația mea cu conducerea USR Constanța nu a fost una tensionată sau că aceștia nu ar fi făcut tot posibilul să mă excludă din luarea deciziilor, cu atât mai mult cu cât m-am poziționat de partea membrilor care au cerut transparenţă și corectitudine în intern. Dar o decizie în sensul plecării mele către REPER nu este în momentul de față luată”, a explicat Cristina Rizea.





În plus, ea ne-a mărturisit că un parlamentar şi un europarlamentar trebuie să plătească destul de mult pentru a face parte dintr-un partid.





„Eu provin din PLUS. Anul trecut, la început, am plătit cotizaţia pe tot anul. Prin luna octombrie m-am trezit cu datorii la partid de câteva mii de lei. USR impune parlamentarilor o cotizație de 1.000 de lei şi europarlamentarilor una de 3.000 de lei pe lună. Adică eu sunt obligată să dau la partid 10.000 de euro pe mandat. Cu ce diferă asta faţă de plata locurilor pe liste de care auzeam şi criticam vechile partide? Eu am ajutat şi ajut mereu partidul, dar voluntar. Ajut cu tot ce pot eu. Cu sedii, cu chirii, cu echipamente. Impunerea asta nu mi se pare sănătoasă pentru un partid”, a concluzionat Cristina Rizea.





