Mariana Gâju, gazdă a membrilor grupului Partidului Socialiștilor Europeni, la Constanţa

„Trebuie să spunem stop haosului!”



„Eu vă mulțumesc tuturor că aţi acceptat invitația mea de a fi prezenți acasă, la Constanța. Nu am făcut singură această invitație ci împreună cu Asociaţia Comunelor din România. Suntem cu toții interesați să vorbim despre viitorul Europei. Europa are grijă pentru toți cetățenii ei. Are grijă de proiectele atât de necesare dezvoltării durabile a satului românesc. Ce viitor putem vedea noi când venim după doi ani de pandemie? Când trăim această criză energetică. Este o criză cauzată de războiul din Ucraina. Ce Europă vedem noi pentru copiii noștri? Dacă nu am avea dorința de a ne uni puterile să facem o Europă unită, UE nu va mai avea niciun viitor. Accederea în spațiul Schengen este un obiectiv pentru care România a îndeplinit condiții puse de UE și nici până acum acest deziderat nu a fost îndeplinit. Cetățenii români trebuie să aibă încredere în ceea ce face UE pentru toți cetățenii săi. Comisia Europeană a lansat un pact rural cu plan de acțiune rurală pe care noi vrem să îl vedem implementat. Vrem dezvoltare durabilă în mediul rural. Proiecte care să dezvolte infrastructura. Canalizare, drumuri, dispensar, educație. Asta înseamnă să aplicăm un plan de acțiune egal pentru toate statele membre ale UE. Văd că trebuie să putem în acest moment în care ne aflăm într-o criză cum nu s-a văzut în ultimii ani, să spunem stop haosului în care cresc prețurile la energie și la gaze, a spus Mariana Gâju, celor prezenţi la eveniment.



La rândul ei, Simona Bucura Oprescu a spus că este o onoare şi o bucurie să fie la Constanța.



„Vreau să le mulțumesc mult partenerilor noștri de la Asociaţia Comunelor. De fiecare dată sunt fermi în opiniile lor pentru că ei cunosc cel mai bine realitatea din satele din România. Sunt în postura de a avea șansa de a vorbi despre viitor. Ce poate fi mai frumos decât să vorbești despre România gândindu-te la viitor. Suntem printre națiunile europene cu cel mai ridicat grad de încredere că viitorul Europei suna bine. Un studiu spune că, în 50 de ani, populația României se va înjumătăți. Bătrânul continent, ca politici pe care UE le are, cât de mult lucrează pentru a răspunde la aceste întrebări? Am adoptat o lege prin care instituțiile publice nu mai cer copii ale documentelor pe care ar trebui să le aibă deja. Trebuie să formăm oameni care să utilizeze instrumentele digitale din administrația publică. Unii dintre cei care lucrează în administrațiile publice sunt destul de în vârstă şi nu se pricep. Trebuie să fie instruiți, sau să vină oameni din urmă", a spus Simona Bucura Oprescu.











Cristophe Rouillon, președintele grupului PSE: "Sunt bucuros ca suntem aici. Constanta este un oraș foarte frumos pe care nu l am descoperit încă. Suntem aproape de Ucraina. Exista zone afectate acolo si România este o tara frontaliera. Stim ca regimul rusesc vrea sa se extinda. În ceea ce privește partea legislativă, parlamentul si consiliul UE se ocupa de ea. Noi avem un rol între instituții. Începem sa dam opinii și avize care încep sa fie luate în calcul pentru a susține forta regiunilor. Noul președinte al Comitetului European al Regiunilor este un socialist. Vreau sa va spun in calitate de primar al unui oraș foarte mic din Franța ca avem o mare sansa ca suntem in Europa. Profitam de finanțare europeana. Ne bucuram ca suntem in UE. Conteaza foarte mult solidaritatea. Au existat foarte multe finanțări îndreptate in zone care au nevoie. Ideea este sa se reducă ilegalitățile sociale între regiuni. Apărăm libertățile. Avem noroc ca suntem europeni. Mare majoritate din populația lumii trăiește intr o forma de dictatura. UE vrea sa fie mai geo politica, sa aibă o politica externa. Este o perioadă de tranziție pentru colectivitățile locale. Ne aflam după lansarea planului de redresare europeana inceput in timpul pandemiei cu 700 de milioane de euro. Prioritățile noastre sunt tineretul, educația, diversitatea, insa si politica de combatere a schimbărilor climatice. Am vrut sa subliniez ca in Europa este nevoie și de alte surse de sănătate, in ceea ce privește sănătatea mai ales. Criza ucraineana a fost ca un fel de zoom pe toate greutățile pe care le aveam deja. Avem și problema cu inflația. A crescut prețul benzinei. Europa trebuie sa se lupte si sa se organizeze. Vren ca România sa intre in spațiul Schengen pentru ca m am mirat ca la aeroport a trebuit sa aștept o ora pana sa pasesc pe teritoriul tarii voastre. Este inacceptabil. Nu suntem in SUA dau în China"







În zilele de 18 și 19 iulie, la hotel Continental Forum Constanţa are loc reuniunea externă a membrilor grupului Partidului Socialiștilor Europeni (PES) ce are ca temă „Viitorul Europei –Diversitate şi consens”.La eveniment participă membrii Grupului PES din cadrul Comitetului Regiunilor din 20 de ţări, preşedintele Grupului PES, Christophe Rouillon şi europarlamentarul Victor Negrescu, reprezentanţi ai Asociaţiei Comunelor din România. Gazdă de onoare este primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, membru PSE (Partidul Socialiștilor Europeni).„Ca membru al delegației României, am lansat invitația grupului PES pentru a face o vizită de lucru în județul Constanța, acasă la noi. În urma acestei propuneri, cele 27 de state, au hotărât ca două zile să aibă loc această deplasare. Prima zi o să fie la Constanța, o dezbatere cu cetățenii despre viitorul Europei. Care sunt principalele direcții pe care noi românii le simțim pentru binele romanilor. Pentru această acțiune avem o deplasare în județul Tulcea, la vama Isaccea, unde vor avea o întâlnire cu refugiații ucraineni. Pentru județul Constanța, sunt prezenți liderii PES, cât și europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Ni s-a alăturat Simona Bucura Oprescu și Janina Sitaru. Cel mai important obiectiv este solicitarea de acceptare în spațiul Schengen. Am îndeplini condițiile impuse de comisiile europene. Comisia Europeană a lansat un pact al spațiului rural, care să permită dezvoltarea zonelor rurale. Solicităm să fie publicat acest pact. Totodată, România, ca toate statele membre, este profund îngrijorată de criza economică, energetică, a locurilor de muncă. Unde vom ajunge? Vom cere decidenților politici să pună stop acestui haos. Este în avantajul tuturor cetățenilor europeni. Avem nevoie de o Europă socială, care să se aplece spre problemele tuturor europenilor", a declarat Mariana Gâju.De remarcat că România are 15 membri titulari și 15 supleanți în acest Comitet European al Regiunilor, care influențează deciziile luate la nivel european.