Mai multe proiecte pe PNRR implementate în comuna Saraiu. "Încă aşteptăm finanţările"

Comuna Saraiu se află într-o continuă dezvoltare, iar la acest lucru contribuie din plin şi primarul Dorinela Irimia. Șefa administrației locale a explicat în exclusivitate pentru Cuget Liber că are mai multe proiecte în plan, dar pentru care încă nu are banii necesari. Majoritatea dintre acestea sunt implementate prin PNRR ceea ce o mulţumeşte pe Dorinela Irimia.„Momentan aşteptăm să vedem materializarea fizică a proiectelor. Avem pe PNRR proiectul de canalizare în localitatea Saraiu, mai aveam construire şi dotare cămin cultural Dulgheru. Acesta este un proiect nou implementat prin Ministerul Dezvoltării. Mai avem accesat un proiect de sisteme de supraveghere video şi două staţii de reîncărcare electrice. Acum vom depune pe componenta 10 un proiect pentru şcoală. În rest aşteptăm finanţări pentru celelalte proiecte. Avem şi un proiect de asfaltare pentru localitatea Saraiu. De asemenea, vrem să construim două case mortuare şi să construim o creşă nouă în cartierul de locuinţe noi. Trebuie să putem să dăm drumul la procedurile de achiziţie. Eu mă rog ca aceste finanţări să vină cât mai repede. Nu vă pot da o dată fixă când vom intra în posesia lor. Trăim vremuri destul de grele. Sunt proiecte de suflet pentru mine. Mai avem în vedere şi canalul de intercepţie ape fluviale pentru care încă nu avem banii să putem începe procedura de achiziţie. Ne vom ocupa şi de trotuarele din comuna Saraiu şi de panourile fotovoltaice care vor fi instalate la instituţiile de învăţământ”, a declarat Dorinela Irimia.Din păcate, vremea nu a ţinut cu agricultorii din Saraiu care şi-ar fi dorit să ningă mai mult în iarna care tocmai a trecut pentru ca solul să fie unul mai roditor.Dorinela Irimia spune că seceta este fatală pentru toate culturile. Totodată, edilul din Saraiu a mai explicat că fiecare zi pe care apetrecut-o până în prezent la serviciu a reprezentat o adevărată campanie electorală. Pentru Dorinela Irimia comunicarea cu cetăţenii este una extrem de importantă.„Anul acesta nu am avut zăpadă, din păcate. Nu a existat zăpadă în întreg judeţul Constanţa. Natura suferă de secetă, iar fermierii sunt nemulţumiţi de condiţiile meteo. Pentru mine campania electorală a reprezentat-o fiecare zi din mandatul meu. Pe parcursul mandatului a fost o întreagă campanie. Fiecare zi a mea de lucru a fost foarte grea. Important este că nu am reuşit să implementez toate proiectele pe care mi-aş fi dorit să le implementez. Sper ca acum să se acceseze fondurile pentru ca aceste lucrări să fie în derulare. Vreau să construiesc şi două blocuri de locuinţe ANL. Unul pentru tinerii căsătoriţi în Saraiu şi unul în Dulgheru. După cum bine ştiţi, la bugetul consolidat, probabil nu sunt fonduri suficiente. Chiar şi fondurile europene se accesează atât de greu. Este foarte multă birocraţie pentru că trăim în România şi în loc să simplificăm procedurile, noi le complicăm. Să avem canalizare, asfalt, curent, infrastructură, nu este un lux ci este o necesitate”, a mai spus Dorinela Irimia.