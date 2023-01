S-a stabilit bugetul oraşului Murfatlar pe anul 2023. „Este cel mai mare din istoria localităţii”

În ultima şedinţă de Consiliu Local a oraşului Murfatlar a fost stabilit şi bugetul oraşului pentru anul 2023.Primarul oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, a anunţat că acesta este cel mai mare buget din istoria localităţii. Cojocaru a mai enumerat şi priorităţile pe care le-a avut în calitate de primar de la începutul mandatului.„Pentru acest an, bugetul orașului este de 79.432.602 lei. Sunt sigur că luna viitoare vom rectifica bugetul în sensul că acesta va fi mărit, deoarece săptămâna viitoare voi mai semna 3 contracte de finanțare prin PNRR și avem certitudinea că în viitoarea ședință a Consiliului Județean, orașul nostru va mai beneficia de o sumă de bani pentru secțiunea dezvoltare. De la începutul mandatului am avut două priorități: reducerea cheltuielilor de funcționare. Funcționăm cu puțin peste jumătate din angajații din organigramă, nu mai plătim chirii deoarece ne-am mutat în spațiile noastre, am redus consumurile de energie și combustibil, şi atragerea de fonduri europene. Avem proiecte în diferite faze, în valoare de peste 178 milioane lei. Anul acesta, banii alocați pentru investiții (culoarea galbenă) de 63.437.831 lei, vor depăși fondurile alocate pentru funcționare (culoarea roșie). Trebuie subliniat că această sumă considerabilă pentru dezvoltare, adică bani pentru investiții, nu pot fi folosiți decât pentru proiectele aprobate și nu pentru alte necesități ale comunității și anume pentru proiectele privind gazele, alimentare cu apă și canalizare în cartierul nou, insule ecologice, centru de colectare deșeuri cu aport voluntar, mobilier urban inteligent, piste de biciclete, reabilitare și consolidare liceu, reabilitări termice blocuri și școli, modernizări de străzi și trotoare. Bugetul alocat anul acesta pentru investiții (secțiunea dezvoltare) reprezintă banii din impozitele și taxele locale încasate în 15 ani! Mulțumesc echipei din Primărie și a celei din Consiliul Local pentru că împreună am reușit să depunem un număr atât de mare de proiecte”, a spus primarul Gheorghe Cojocaru.