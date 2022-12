Primarul din Năvodari, Florin Chelaru, supervizează lucrările de pe şantierele din oraş

„Ne aflăm în săptămâna sărbătorii Crăciunului, dar pe șantierele de lucrări publice se muncește. Am fost astăzi (n.r. marţi) pe șantierul de la noua Școală nr.3, la Casa de Cultură, care se află într-un amplu proces de modernizare, dar și pe străzile unde se derulează lucrări. Am discutat cu constructorii stadiul investițiilor și care este programul lucrărilor pe perioada sărbătorilor astfel încât proiectele să intre în noul an în forță.





De asemenea, voi avea, zilele următoare, noi discuții și cu RAJA și cu constructorii de la rețelele de apă și canalizare pentru a vedea cum pot încheia o dată pentru totdeauna aceste lucrări care ne blochează tot orașul și Mamaia Sat! Toate străzile din Mamaia Sat și principalele artere ale Năvodariului vor fi refăcute integral și modernizate, avem proiectele aprobate, fondurile alocate, dar trebuie mai întâi ca RAJA să încheie aceste lucrări de infrastructură”, a declarat Florin Chelaru.





Chiar dacă Sfânta Sărbătoare a Crăciunului bate la uşă, administraţia publică din Năvodari continuă să modernizeze oraşul.Primarul Florin Chelaru a mers personal pe şantierele din localitate pentru a supraveghea lucrările şi a fost extrem de mulţumit de ceea ce a văzut.