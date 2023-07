Administraţia locală din Constanţa reabilitează mai multe şcoli din municipiu cu bani europeni

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a anunţat pe pagina sa oficială de Facebook faptul că se vor dota mai multe şcoli din Constanţa cu bani europeni.„Dotăm și retehnologizăm școlile din Constanța cu bani europeni. Am semnat finanțarea. Abia așteptam să vă dau această veste. Ieri, la Palatul Victoria, am semnat contractele de finanțare prin PNRR pentru dotarea cu mobilier și echipamente a școlilor din Constanța. Un moment extrem de important pentru părinți, elevi și profesori, pentru viitorul orașului nostru. Proiectul are o valoare de aproximativ 66,2 milioane de lei (fără TVA) și vizează 67 de grădinițe, școli gimnaziale și licee, la care se adaugă Palatul Copiilor și Clubul Sportiv nr. 1. Consider acest proiect ca fiind esențial pentru învățământul din Constanța, dat fiind că este perfect complementar cu investițiile pe care le facem în reabilitarea, consolidarea și modernizarea clădirilor școlilor din oraș. Cu alte cuvinte, copiii din Constanța vor învăța în școli la care până nu demult doar îndrăzneam să visăm. Și mă bucur foarte mult pentru acest lucru”, a transmis primarul Vergil Chiţac.Proiectul constă în echiparea a 56 de laboratoare de informatică, dotarea a 1198 de săli de clasă cu echipamente TIC (tablă interactivă, laptop, sistem sunet, cameră videoconferință, imprimantă multifuncțională, scanner portabil etc), utilarea a 1078 de săli de clasă cu mobilier și materiale didactice, dotarea a 34 de laboratoare de științe cu mobilier, materiale didactice specifice și echipamente digitale, dotarea a 117 cabinete psihopedagogice, săli de sport și cabinete școlare cu mobilier, materiale didactice specifice și echipamente digitale şi uitilarea a nouă ateliere școlare din învățământul profesional și tehnic cu materiale, echipamente de specialitate și echipamente digitale.