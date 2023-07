Spectacole pentru toate vârstele și gusturile în stagiunile estivale ale teatrelor constănțene

Sâmbătă, 22 iulie, de la ora 21:00, SEAS se mută la Teatrul de Vară Soveja, în spatele City Mall, unde Teatrul Nottara București prezintă spectacolul „Fazanul” de Georges Feydeau, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu.





Un spectacol care abordează tema binecunoscută a „păcălitorului păcălit”, într-o montare în care umorul ingenios este protagonist, iar moravurile sunt tratate cu delicatețe cinică.





Tot Teatrul Nottara București vine duminică, 23 iulie 2033, ora 21:00, în Parcul Arheologic, cu spectacolul „Lecția” de Eugen Ionesco, în regia lui Felix Alexa, „un spectacol în care artisticul și mesajul fac o casă bună și deloc muzeală. Nimic expozitiv, nimic plicticos. Firul atenției rămâne mereu întins, curiozitățile sunt satisfăcute, iar suspansul bine gradat jalonează cu farmec o metaforă ușor de asimilat a cruzimii unui sistem educațional desprins dintr-un film horror” (Alina Epîngeac).





În cadrul campaniei promoționale Early Bird, pentru spectatorii care cumpără bilete din timp, primele 150 de bilete la fiecare spectacol programat la Teatrul de Vară Soveja și primele 50 de bilete la fiecare spectacol programat pe scena din Parcul Arheologic au prețul redus de 30 lei. După epuizarea primelor bilete, tariful este de 50 lei sau 60 lei, în funcție de spectacol.



Biletele pot fi achiziționate de la agenția de bilete a TSC din bulevardul Tomis nr. 97, de la Info Desk City Mall, dar și online, pe platforma MyStage.





În zilele în care sunt programate spectacole, biletele pot fi achiziționate și de la casa de bilete din incinta Teatrul de Vară Soveja, casa de bilete de la Parcul Arheologic sau casa de bilete de la Sala Studio, cu două ore înainte de spectacole.



Reprezentații în parcul Teatrului „Oleg Danovski”





Sâmbătă, 22 iulie 2023, artiștii Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă „Beyond the Sea” - un spectacol bazat pe cele mai reprezentative șlagăre americane al anilor ΄60,΄70, ΄80, ΄90: „ Only you”, Let’s twist again”, „Just a gigolo” sau „Hit the road, Jack”





Duminică, 23 iulie 2023, melomanii sunt invitați la o seară de arii, duete și coruri celebre din opere și operete fermecătoare, sugestiv intitulate „Farmecul Muzicii” - „Aida”, „Traviata”, „Boema”, „Bal mascat” sau „Tosca”





Nu uitați! Până pe 17 septembrie, Primăria Municipiului Constanța vă invită la evenimente culturale remarcabile, organizate pe scena special amenajată în parcul din fața Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski".



Intrarea este liberă.





SEAS a fost conceput pentru a oferi constănțenilor, dar și turiștilor care aleg litoralul românesc pe perioada verii șansa de a vedea o selecție variată de spectacole de teatru și muzică produse de instituții culturale din întreaga țară. Programul integral al stagiunii poate fi consultat pe website-ul www.seas.ro.