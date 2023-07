Reprezentanți ai universităților europene, prezenți la un eveniment dedicat dezvoltării parteneriatelor internaționale

În cadrul proiectului „Extinderea strategiei de internaționalizare și creșterea vizibilității Universității «Ovidius» din Constanța prin acțiuni de promovare în plan internațional ca universitate multiculturală comprehensivă” (ESPERO II), recent, a fost organizată cea de-a doua ediție a evenimentului „Exchange Days - Enhancing the international partnerships and boosting institutional capacity”, activitate realizatăLa manifestare au luat parte peste 50 de participanți, printre care s-au numărat și reprezentanți ai unor instituții de învățământ superior din Belgia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Norvegia.„În cadrul evenimentului au fost organizate o serie de mese rotunde la care participanții au identificat cele mai eficiente strategii de dezvoltare a relațiilor dintre universitățile implicate în proiect. Domeniile vizate au fost împărțite în cinci categorii: inginerie și științe; medicină; educație și psihologie; știința artelor, filologiei și istoriei; științe economice și sociale. Totodată, evenimentul a inclus o activitate dedicată specialiștilor în relații internaționale, care au prezentat politicile fiecărei instituții de învățământ superior cu privire la procesul de internaționalizare și au oferit suport logistic celorlalți participanți, în vederea alegerii celor mai bune programe de finanțare a ideilor generate în cadrul întâlnirii”, a precizat prof. univ. dr. Cristina Duhnea, directorul proiectului.Proiectul ESPERO II, cod CNFIS-FDI-2023-F-0538, are o valoare totală de 306.000 lei și este unul dintre cele șapte proiecte ale UOC, finanțate de Ministerul Educației prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.