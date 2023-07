Delegație a Școlii Nr. 1 Poarta Albă, participantă la o întâlnire transnaţională în Italia

Ȋn perioada 23-28 iunie 2023, echipa Școlii Gimnaziale Nr. 1 Poartă Albă formată din director prof. Florentina Mangri, prof. limba română Oana-Roxana Cabuz şi elevii Mara Ţigmeanu, Darius Dudulică, Răzvan Ciobănescu, Vlad Mancaş, Selen Omer, Diana Bold, Miruna Mancaş, Miruna Maldan, a participat la ultima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus “A heritage for each country, a Europe for everyone”, în Agira, Italia, regiunea Sicilia.Elevii şi profesorii români au fost întâmpinați în Agira, de echipa școlii gazdă, I.C. "G. Giusti Sinopoli" cu o ceremonie plină de veselie şi culoare, după cum informează consilier de imagine, prof. Georgiana Carapcea. Copiii au putut admira costume tradiţionale italieneşti, au ascultat muzică din zona Siciliei, au dansat pe ritmuri locale. Gazdele au oferit echipei noastre o experienţă autentică nu numai prin spectacolul pregătit, ci şi prin lecţii de istorie şi geografie din care partenerii au aflat multe informaţii despre siturile arheologice din zona.Evenimentul a fost promovat ȋn media din oraş, astfel ȋncât membrii echipei din Poarta Albă au avut prilejul de a acordă un interviu despre proiect, unui reporter al televiziunii locale. Ziua s-a încheiat cu o excursie în Catania, unde participanţii au putut admira monumente istorice ce fac parte din moştenirea culturală a Italiei.Ȋn zilele următoare, gazdele au organizat excursii pentru a descoperi Siracuza, Ortigia, Cefalu, Villa Română del Casale şi au oferit invitaţilor ocazia de a participa la ateliere de artă, activităţi de socializare, ateliere de lucru ce privesc moștenirea greco-romană din zona siturilor arheologice.Obiectivele proiectului au fost nu numai de a descoperi şi promova moştenirile culturale şi istorice ale fiecărei ţări participante ȋn programul Erasmus, ci şi de a crea legături puternice ȋntre elevii şi cadrele didactice implicate, de a oferi oportunitatea dezvoltării abilităţilor de a comunica ȋntr-o limbă străină.