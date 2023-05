Noi distincții pentru mirciști la Premiul Internațional "Marco e Alberto Ippolito"

Anul acesta, concursul a reprezentat una dintre manifestările cuprinse în proiectul Erasmus+ "What kind of education for a true European Citizenship?, coordonat de Universitatea din Genova, proiect în care Colegiul Național „Mircea cel Bătrân" este partener.





La întâlnirea de la Reggio, au participat, alături de România, reprezentată de CNMB, elevi și profesori din: Italia, Polonia, Germania, Portugalia, Bulgaria, Suedia și Republica Moldova.





Echipa CNMB, coordonată de prof. dr. Vasile Nicoară, directorul instituției, prof. dr. psih. Irina Ermolaev, responsabil proiect din partea CNMB și prof. Florentina Gheorghe, i-a avut în componență anul acesta pe: Aysel - Eylul Ablez, clasa a XI-a, Ana - Maria Pera și Ștefan - Alexandru Dinu, clasa a X-a.







Delegația CNMB s-a întors cu distincții importante, după cum urmează:





Secțiunea ESEU: Premiul III - Ștefan - Alexandru Dinu - eseul "European Union Citizenship Education & Values"; Medalie de onoare - Ana - Maria Pera - eseul "Principles of a modern citizen"; Mențiune de onoare - Sebastian - George Marcu - eseul "The European citizen - a sum of our minds and souls"; Mențiune de onoare - Andrei - Iulian Tutea - eseul "Education for European Citizenship"





Secțiunea POEZIE: Premiul juriului - Aysel - Eylul Ablez - poezia "My european passport"





Secțiunea FOTOGRAFIE: Premiul III - Sebastian George Marcu - fotografia "The soul of the European citizen"; Medalie de onoare - Ana - Maria Pera - fotografia "True European Citizens"







Secțiunea CERCETARE SOCIOLOGICĂ: Diplomă de Excelență - Colegiul Național ,,Mircea cel Bătrân", pentru cercetarea cu tema "Education for European Citizenship", transpusă în film, de către elevii Aysel - Eylul Ablez, Ana - Maria Pera și Ștefan - Alexandru Dinu.





