Pe urmele teatrului antic – mobilitate Erasmus a elevilor Liceului “Ovidius” la Atena

În perioada 2-7 mai 2023, un grup de elevi și profesori ai Liceului Teoretic “Ovidius” au participat la o mobilitate găzduită de Liceul franco-elen “Eugen Delacroix” din Atena, activitate desfășurată în cadrul proiectului Erasmus + “Hărțile cunoașterii”. Gazdele au oferit oportunitatea elevilor noștri de a lua parte la ore de limba franceză, la cursuri de teatru și arte plastice, dar si la ateliere științifice. Elevii celor două licee au participat și la vizite culturale, organizate de familiile gazdă, dar și la conferințe despre integrarea artelor plastic in contextul epocilor istorice, susținute de promotori al culturii franceze. Aceasta experiență a reprezentat o bună ocazie pentru elevii pasionați de teatru de a veni in contact cu tradițiile milenare ale dramaturgiei grecești.În același timp, profesorii participanți la mobilitate au asistat la activitatea de pregătire a modulului interdisciplinar, specific secțiilor bilingve francofone, modul realizat prin colaborarea profesorilor de limba franceză cu cei care predau discipline științifice și care se finalizează prin susținerea unui proiect care reprezintă prima probă, anticipată, a bacalaureatului cu mențiune bilingvă francofonă. Deoarece Liceul Teoretic „Ovidius” face parte, de doi ani, din rețeaua liceelor bilinve francofone, aceasta experiență Erasmus, a fost deosebit de utilă, pentru elevii și profesorii participanți. Colaborarea cu Liceul franco-elen “Eugen Delacroix” din Atena nu se oprește aici, urmănd să găzduim, în luna octombrie a acestui an, mobilitatea elevilor si profesorilor greci la Constanța.