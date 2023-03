Experiența irlandeză a elevilor de la Liceul ”Ovidius”: au jucat rolul de regizori pentru a-și prezenta cărțile preferate

În anul școlar 2022-2023, Liceul Teoretic „Ovidius” derulează proiectul Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061230, Erasmus+ Learning Programme for Activities in Group Mobility of School Pupils, cu titlul „Hărțile cunoașterii”. În perioada 19-25 februarie 2023, doisprezece elevi au participat la o mobilitate derulată la liceul COLÁISTE ÉAMANN RÍS din Cork, Irlanda, însoțiți de către prof. Mihaela Vintilă şi prof. Dorina Cristea.Elevii au avut oportunitatea de a participa la orele de curs alături de colegii lor irlandezi, la materii precum limba și literatura engleză, limba irlandeză, matematică, chimie, geografie și limba spaniolă.Proiectul a avut ca scop principal creșterea capacității elevilor români de a conecta experiența istorică și literară europeană cu cea românească, prin crearea unor booktrailere. Conceptul de booktrailer este relativ nou și constă în utilizarea instrumentelor audiovizuale pentru prezentarea unei cărți. Astfel, elevii au jucat rolul de regizori pentru a-și prezenta cărțile preferate și a atrage un public cât mai larg pentru difuzarea propriilor interpretări. În plus, elevii au transpus în format foto-video-audio sentimentele personale, cunoștințele și experiențele lor pe durata șederii în Irlanda. Aceștia au prezentat ideea de booktrailere colegilor lor din Irlanda, împărtășindu-le acestora, în cadrul unui atelier, propriile idei și tehnici de lucru.Ca rezultate ale învățării, elevii au avut posibilitatea de optimizare a abilităților interpersonale, a autonomiei de învățare, a lucrului în echipă, precum și a învățării pe bază de proiect, îmbunătățindu-și în același timp aptitudinile de comunicare orală și scrisă în limbile română și engleză.În plus, grupul de elevi români a vizitat elemente reprezentative din Cork, Irlanda, intrând în contact cu cele mai importante obiective turistice din zonă, cu patrimoniul cultural și cunoscând mai bine istoria și tradițiile locale. Prin urmare, aceștia s-au familiarizat atât cu caracteristicile locale, cât și cu problemele moderne referitoare la urbanizare.