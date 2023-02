Strigătele mute ale victimelor bullying-ului din școală. "O lume pe care noi am pierdut-o cu nepăsarea"

Așa, și? Dacă nimeni nu are curaj să acționeze, în sensul de a scoate la iveală un act de bullying din clasa lui, de teama de a nu se transforma în viitoare victimă, la ce folos această comisie? Nu să-l dea presei, ci să-l reclame, să vină în sprijinul unui suflet chinuit.





Și când spunem aceasta ne referim la un caz concret, semnalat de o terță persoană, care se petrece într-o clasă de gimnaziu a Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, dar despre care conducerea afirmă că nu știe. În schimb, prof. Anamaria Ciobotaru, director, ne-a declarat că va sta de vorbă cu diriginții.





Agresat constant de un elev repetent care a reușit să aibă „prozeliți”, la început verbal, apoi fiind chiar sechestrat, copilul-victimă a început să-și schimbe comportamentul, iar familia este extrem de îngrijorată pentru siguranța și viitorul său. Discuțiile cu dirigintele nu au condus la rezultatul scontat. O soluție luată în calcul ar fi fost mutarea victimei într-o altă unitate școlară, dar, ce să vezi? Peste tot sunt asemenea cazuri de bullying mușamalizate. Și asta pentru că soluția cu scăderea notei la purtare nu mai impresionează pe nimeni.





La finele lunii trecute, primul proces pentru bullying în școli din România s-a încheiat după doi ani. Instanța a dat verdictul: atât Școala 181 (București), cât și părinții elevului agresor au fost găsiți vinovați, drept urmare trebuie să plătească, în solidar, daune morale în valoare de 2.500 de euro. La această sumă se adaugă și cheltuielile de judecată, cifrate la 6.150 lei.



Statistici alarmante care nu folosesc nimănui





Conform unei statistici realizate de Organizația „Salvați Copiii”, în cadrul Proiectului „Școli fără bullying”, 73% dintre copii afirmă că au fost martorii unor situații de bullying, 58% au asistat în propria clasă. Frecvența acestor comportamente plasează România pe locul 3 în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul.





De asemenea, la chestionarul aplicat de Consiliul Național al Elevilor pe un eșantion de circa 21.000 de elevi, un procent îngrijorător de 28,2% dintre respondenți au declarat că au constatat cazuri de discriminare (rasială, etnică, pe baza statutului social, socio-economic) în rândul colectivului lor școlar, fapt ce arată că bullying-ul este într-o creștere alarmantă. 52,7% dintre respondenți afirmă că situația socio-economică, convingerile și capacitatea intelectuală reprezintă motivul discriminării, în timp ce 34,9% susțin că au observat rasa, etnia și vârsta fiind cauzele discriminării. Totodată, întrebați dacă au provocat, participat sau asistat la fapte de violență în școală, 31,3% din elevii respondenți au răspuns pozitiv, rezultând o statistică alarmantă.



„Jignit, scuipat, stropit cu lapte şi călcat în picioare, la propriu”





Zilele acestea face înconjurul rețelelor de socializare mesajul asistentei constănțene Andreea Pălășescu, care a preluat o victimă în vârstă de 14 ani din UPU pediatrie pentru spitalul Obregia București, mesaj din care vă prezentăm fragmente. „Minor cu tratament psihiatric (antipsihotice, antidepresive şi antispastice), necompliant, ostil, cu multiple episoade de agresivitate verbală și fizică. Post evaluare inițială, în urmă cu aproximativ doi ani, a primit diagnostic de tulburare obsesiv compulsivă.





Am discutat şi mi-a relatat cum, la școală, a fost victima bullyingului. Cum în pauze, uneori, chiar în imediata apropiere a unui cadru didactic, a fost jignit, scuipat, stropit cu lapte şi călcat în picioare, la propriu. Cum altă dată a fost descălțat şi i-au fost rupte şosetele sau i-au fost sustrase alte obiecte de uz personal, pe care mama (părinte în a cărui îngrijire se află) nu şi-a mai permis să i le cumpere. La despărțire mi-a promis că se va întoarce la școală şi că se va strădui să nu mai fie greşit. Atât a putut percepe mintea sa, după ce noi am fost surzi la strigătele lui. Îmi cer iertare că sunt parte a unui sistem care nici nu previne, nici nu tratează aceste lacune emoționale. Că nu pot ajuta mai mult un pui de om, menit poate să schimbe o lume pe care noi am pierdut-o cu nepăsarea...”.





Cu certitudine, acest copil, la doar 14 ani, duce o luptă cu sine, dar și cu colectivul din care face parte, cel mai probabil fiindu-i alături prea puțini colegi adevărați decât prozeliții unui paria. Cât despre cadrele didactice și comisia amintită la început, oare chiar se mai implică cineva în starea emoțională a celui din bancă?





Teoretic, prin Ordinul 4343/2020, privind violența psihologică-bullying, în fiecare școală există grupul anti-bullying, format din directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice-bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale.