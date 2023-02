Premieră în educația constănțeană. O nouă reușită a directorului Școlii 30: două companii sponsorizează construirea sălii de sport

În urmă cu un an, când era numită în funcția de director al Școlii Gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța, Florentina Țigmeanu își jurase că va demonstra că a meritat să câștige concursul pentru această funcție și că, în ciuda faptului că a fost primită drept „învățătoarea de la Poarta Albă”, se va dedica binelui copiilor care studiază în această instituție de prestigiu din învățământul constănțean.Toată vara anului 2022 a sacrificat-o pentru că și-a dorit să dezvolte infrastructura acestei școli care devenise neîncăpătoare și nu mai putea răspunde cerințelor părinților cu copii de clasă pregătitoare, dar mai ales pentru a nu destrăma colective de elevi deja formate. Așa că nu a precupețit niciun efort pentru ca la 5 septembrie 2022 să inaugureze primele clase într-un corp modular care oferă astăzi și un laborator de informatică. Mai mult, în laboratorul de informatică acum funcționează un cerc gratuit de robotică, spre încântarea zecilor de copii care-l frecventează.Zilele acestea, însă, directoarea Florentina Țigmeanu a mai punctat o premieră pentru Constanța, în fapt o mare victorie personală. Dar tot spre binele copiilor de la Școala 30, pentru care nu a pregetat să bată la ușile mai multor mari agenți economici pentru a solicita sponsorizări, în vederea ridicării unei săli de sport. De Dragobete, a primit din partea Primăriei Constanța certificatul de urbanism pentru „construire balon tensiostatic”/sală de sport pe structură ușoară.Emoționanta scrisoare a unui director devotat„Vă scriu această scrisoare pentru a vă cere ajutorul în legătură cu o problemă cu care unitatea de învățământ - pe care o manageriez de 10 luni - se confruntă de foarte mulți ani și pentru care nu a fost găsită nicio rezolvare până acum. Elevii acestei școli, 1.500 la număr, sunt elevi cu performanțe deosebite la învățătură, premianți la nivel județean, național și internațional, fapt public și ușor de verificat. Școala are o echipă de profesori implicați, care le este alături și îi ajută să obțină performanță în orice domeniu își doresc. Ne este însă foarte greu să le oferim același suport când vine vorba de activitățile sportive. Aș vrea ca toți cei care ar putea contribui la construcția uneia și care înțeleg faptul că ora de educație fizică nu se poate efectua, timp de minim 5 luni, în anotimpul rece, într-o sală de clasă neaerisită corespunzător, printre mobilierul școlar, să ne fie alături în programul «Construim prima sală de sport»!Am îndrăznit să cred că vom putea, cu susținerea unor oameni ca dumneavoastră, să transformăm visul Școlii Nr. 30 în realitate. Copiii acestei școli vor să facă sport, oră care îi ajută să se disciplineze, să-și dezvolte spiritul de echipă și fair-play-ul, să aibă o rezistență fizică și psihică ridicată, să elimine frica de eșec și să aibă o gândire orientată către progres. Aceștia au și un exemplu în persoana sportivei Simona Halep, fostă elevă a școlii noastre care și-a început parcursul excepțional aici, pe vremea când această școală deținea o sală de sport funcțională, sală ce a fost preluată la un moment dat de Clubul Sportiv Flămânda, prin decizia autorităților locale. De această normalitate ne desparte o sumă de bani și nu stă în puterea mea să decid dacă este mare sau mică. Din primele mele zile ca director al școlii am căutat variante pentru soluționarea acestei probleme. În urma analizei tuturor variantelor actuale, cu persoane specializate în domeniu, am ajuns la concluzia că soluția optimă este instalarea în curtea școlii a unei săli de sport a cărei rezistență este dată de o structură din oțel (denumită în limbajul de specialitate “balon tensiostatic”). Avantajele unei astfel de structuri sunt: costuri reduse de întreținere, cu aproximativ 75% mai mici decât ale unei săli clasice, din beton sau panouri sandwich ce necesită 7 luni de încălzire 24/7; ventilația este mult mai eficientă, permițând circulația aerului curat; în sezonul cald lateralele pot fi rulate, până la înălțimea de 3 m, astfel încât spațiul devine unul semideschis”.La ora actuală, suma necesară ridicării acestei săli de sport se află în conturile școlii, datorită ajutorului unor companii private.„Florentina Țigmeanu – un director energetic și perseverent”Conducerea grupului Ameropa, din care fac parte Ameropa Grains și Chimpex, a fost impresionată de perseverența directoarei Florentina Țigmeanu. În urma unei vizite la Școala 30, cele două companii au decis să sponsorizeze construirea sălii de sport.”Suntem un grup de companii puternic ancorate în comunitatea locală. Ne pasă de educație, de sănătate, de viitorul comunității din Constanța. Și mai ales vrem să ne implicăm în antrenarea unei mentalități de creștere, de reziliență și de perseverență. A construi o sală de sport nu este doar despre asigurarea unei baze materiale. Ci tocmai despre antrenarea acestui spirit de creștere și de echipă de care avem atât de multă nevoie în societatea noastră. O asemenea mentalitate poate crea, peste ani, campioni ca Simona Halep. Sau directori energici și perseverenți ca doamna Florentina Țigmeanu. O asemenea mentalitate de creștere poate crea o comunitatea locală de business antifragilă, care să contribuie la rândul ei la binele societății. De aceea, Ameropa Grains și Chimpex au răspuns imediat apelului emoționant al copiilor și al părinților din școala 30, prin intermediul doamnei director Țigmeanu.Creștem împreună sănătate, reziliență, spirit de echipă. Și astfel creștem împreună încredere”, ne-a declarat managementul companiei.Este, fără îndoială, o poveste de succes despre un parteneriat public-privat născut din perseverență și pasiune pentru educație. Atunci când energia unui director de școală întâlnește spiritul de implicare al unei companii, rezultatul este unul extrem de benefic pentru comunitate.