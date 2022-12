GALERIE FOTO. Elevii Școlii „Gheorghe Țițeica” încheie luna voluntariatului cu o nouă faptă bună

Pentru comunitatea atât de largă din jurul Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, apropierea sărbătorilor de iarnă este întotdeauna prilej de mobilizare a tuturor celor cu inima mare, pentru a întinde o mână de ajutor celor aflați în suferință. După cum informează prof. Veronica Hagi, consilier de imagine, la inițiativa prof. Georgeta Buzgaru, coordonatoarea proiectelor de voluntariat comunitar, elevii devin îngeri darnici pentru cei pe care viața i-a încercat mai mult decât pe alții.„Școala „Gheorghe Țițeica” are o adevărată tradiție în a cultiva copiilor dorința de a-și da mâna pentru a face fapte bune. Spiritul instituției pe care o conduc este acela de a educa în spiritul valorilor acționând cu adevărat, iar acțiunile de voluntariat unesc oamenii în spiritul Binelui”, a declarat Florentina Țigmeanu, directorul Școlii „Gheorghe Țițeica”.Cu ajutorul familiilor frumoase care cresc minunat acești copii și îi educă alături de cadrele didactice, sărbătorile vor fi mai fericite și pentru opt copii din Așezământul „Sf. Cuv. Arsenie cel Mare" din Techirghiol, nouă din satul Lespezi, 18 din Crângu și unu din Constanța, care au fost îmbrăcați cum se cuvinte în prag de iarnă. De asemenea, dulciurile si jucăriile i-au bucurat pe cei 68 de copii din Centrele de plasament „Micul Rotterdam" și „Delfinul", dar și pe copiii înregistrați oncologic în Spitalul Clinic Judetean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Constanța, prin Fundația „Dăruiește Aripi!”.Coordonatoarea acestei acțiuni umanitare, prof. Georgeta Buzgaru, a ținut să mulțumească părinților care sprijină mereu aceste activități, declarând: „Vă mulțumesc tuturor! Am încheiat o lună plină de activități de voluntariat prin care am trăit împreună bucuria de a oferi, de a aduce un zâmbet și o rază de speranță în sufletele celor care au fost si sunt mai încercați de viață. Prin toate acestea îi educăm pe copiii noștri să înțeleagă nevoile celorlalți, să fie empatici, să aibă suflet bun și să ajute cu atât cât pot, dar și să fie recunoscători și să aprecieze ceea ce au. Am avut alături tot colectivul de cadre didactice, învățători și diriginți, care au răspuns acestei chemări cu bucurie si implicare. Am împărțit această bucurie de a oferi cu zece familii, părinți și copii, care ne-au însoțit și ajutat să distribuim cadourile. Să ne ajute Dumnezeu să avem sărbători frumoase, trăite cu bucurie în suflet și cu cei dragi aproape! Sărbători binecuvântate tuturor!”