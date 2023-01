Doliu în învățământul constănțean. „Amprenta spiritului său va dăinui în fiecare elev”

Aseară, familia profesorului Radu Valentin Roșculeț făcea publică trecerea în neființă a celui care a îndrumat numeroase generații de elevi în cadrul Liceului Teoretic „Ovidius”.„Copiii, Alexandra și Codrut, impreuna cu nepotii, anunta cu durere in suflet trecerea in nefiinta a profesorului de limba franceza, Rosculet Radu Valentin, care a indrumat o serie de generatii de elevi ai Liceului Teoretic “Ovidius” din Constanta. Cei care l-au cunoscut îi pot aduce un ultim omagiu la Casa Albastra, incepand cu data de 3 ianuarie 2023. Profesorul Rosculet Radu Valentin va fi condus pe ultimul drum la Cimitirul Central, in data de 4 ianuarie 2023 la ora 12:00. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihnească în pace!”.De asemenea, colectivul de profesori al Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanța este marcat de dispariția unuia dintre cei mai apreciați profesori ai catedrei de limba franceză, deopotrivă îndrăgit de elevii săi.„O nouă veste ne întristează. Prof. ROSCULEȚ RADU VALENTIN a părăsit această lume. Trupul neînsuflețit este depus la Casa Albastră. Marți, 03.01.2023, ora 17, se citesc Stâlpii. Miercuri 04.01. 2023, ora 12 va avea loc înmormântarea. Dumnezeu să îl odihnească!”.Mesajele de condoleanțe din partea elevilor sunt relevante pentru aprecierea de care s-a bucurat distinsul profesor constănțean.„A plecat și el. Însă amprenta spiritului său va dăinui fără doar și poate în fiecare elev pe care l-a învățat franceză sau cum să zâmbească prin viață. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.„Domnului profesor, cu dragoste! Cel mai iubit, cel mai trăsnit, cel mai profesionist, simpatic, omul caruia ii datorez mult din ceea ce sunt azi. Cel care m-a învățat sa ridic stacheta sus de tot și sa încerc sa ajung până acolo. Cel care a fost mereu mandru că am reușit și că l-am urmat. Cel care mi-a fost mereu aproape chiar si când nu ne-am mai întâlnit. Cel care a continuat povestea peste ani, mereu cu o vorbă cu tâlc, cu spirit viu, cu umor. Cel care a plecat un pic, discret, să ii mai învețe franceză si pe acolo, prin cer. Cel care nu va dispărea niciodată pentru că este parte din mine. Cu recunoștință enormă, cu regrete și dor fără măsură, îmi voi aminti și vă voi prețui!P.S. Știu că ați fi răspuns cu umor, parca vă și aud : " Și abia acum îmi spui?" Si veți fi având dreptate, meritați să vă spun mai des si mai de demult....Îmi va fi tare dor de vorba dumneavoastră....P.P.S. Ultima lecția pe care mi-o predați : să nu mai aman sa mă văd cu oamenii dragi! Voi regreta enorm o întâlnire, o îmbrățișare, o poveste și porție bună de umor de-ala bun, pe care nu le-am mai putut avea ( și aici ați fi comentat, știu bine....)Drum lin și sa ii faceți pe îngeri sa nu se ia așa de tare în serios și să râdă mult!”.