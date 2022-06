Premii pentru elevii Liceului „Ovidius” pasionați de limba germană

În luna mai, Liceul Teoretic „Ovidius” a organizat concursul „Kreatives Schreiben”, la care au participat elevii din școală, sub îndrumarea profesor Petra Gallinger. Fachschaftsberaterin, concurs implementat de prof. de limba germană Dorina Văduva și Alexandrina Ciobanu.Elevii claselor a VI-a și a VIII-a, a IX-a și a X-a care au avut curajul să își exprime creativitatea în limba germană au fost răsplătiți cu diplome.De asemenea, o altă serie de elevi ai aceluiași liceu au susținut și promovat examenul Auf dem Weg zum DSD, sub îndrumarea prof. de limba germană Petra Gallinger, Dorina Văduva, Alexandrina Ciobanu și Cristina Frecea. Acest examen le certifică nivelul lingvistic A2 la limba germană și este necesar pentru echivalarea examenului din clasa a VIII-a pentru admiterea la clasele cu predare în regim bilingv.