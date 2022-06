Șefi de promoție cu nota 10, la Constanţa! "Am avut convingerea că muncesc pentru viitorul meu"

Dacă la gimnaziu vânătoarea de note și, implicit, medii mari a devenit „sport național”, din cauza impunerii acelui procent la admiterea în liceu, nu același lucru se poate spune despre absolvenții de-a XII-a, ai căror patru ani nu se află sub constrângerea vreunei ținte. Am încercat să aflăm de la fiecare dintre cei trei absolvenți de-a XII-a care au finalizat cu 10 pe linie cât de greu le-a fost menținerea unei ștachete și dacă într-adevăr au făcut din media 10 o… obsesie.





Când a ales să vină, în clasa a IX-a, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, de la Școala gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu”, Alexandru Vîjlănescu știa că-l vor aștepta pretenții, dar și amintiri frumoase. „Mă așteptam să iau note mari, dar nu mă gândeam, de la început, să ajung șef de promoție. Nu am făcut un scop din nota 10, ci pur și simplu am perseverat în studiu, pas cu pas. M-a ajutat mult profilul ales (științe sociale – n.r.) să mă canalizez pe materiile de care am nevoie pentru admiterea la Drept. Și în pandemie profesorii ne-au fost alături și au încercat să ne sprijine, ca să nu ne simțim izolați”, a afirmat Alexandru, adăugând că, într-adevăr, au fost proiecte la care s-au obținut ușor note mari… teste mai puține. „Cel mai mare câștig al pandemiei este că s-a reușit trecerea într-o altă etapă, a digitalizării învățământului și a comunicării mai facile”, a spus același șef de promoție, viitor student al Universității București/Facultatea de Drept.





Spre deosebire de colegul său, Victor Dumbravă, celălalt șef de promoție mircist de 10, se numără printre olimpicii de prestigiu la fizică, pasiune pe care a dezvoltat-o încă din clasa a VI-a. S-a calificat în lotul lărgit de fizică al României în clasele a XI-a și a XII-a, obținând medalie de argint la Olimpiada de astronomie și astrofizică, în clasa a XI-a. Cât despre nota de 10, pentru Victor nu a reprezentat un scop, „ci este o confirmare a faptului că munca mea a fost apreciată și o recunoaștere din partea profesorilor care stimulează elevii dornici de performanță. La Colegiul «Mircea» am simțit că sunt sprijinit să mă dezvolt în ceea ce-mi place, respectiv fizica”, a declarat viitorul student la matematică-fizică al École Polytechnique, pe lângă Paris, care-și dorește o carieră în Cercetare.





Despre multă muncă, dar și pasiune ne-a vorbit și Vanesa Cupșan, șefa de promoție cu media 10 a Liceului Teoretic „Ovidius”. „Am pus suflet în tot ceea ce am trăit și am avut convingerea că muncesc pentru viitorul meu și pentru binele meu. Chiar dacă a fost o experiență grea, a fost o experiență care m-a format. Mereu mi-am dorit să obțin nota 10, dar nu am făcut din asta scopul meu principal. Am știut că trebuie să învăț, iar dacă am învățat, au venit și rezultatele”, a declarat Vanesa Cupșan, care a fost admisă la Universitatea Tehnică din Eindhoven, specializarea informatică și inginerie. De ce a ales străinătatea? „Simt că am mai multe oportunități în Olanda și pentru că sistemul de învățământ este ușor diferit, iar perspectiva profesorilor universitari este diferită și mi-am dorit ceva nou”, a mai adăugat Vanesa.





Din păcate, mulți dintre absolvenții acestei generații, după cum aveam să aflăm de la organizații sau asociații care se ocupă de întocmirea dosarelor pentru studiul în străinătate, aleg să plece departe de… acasă doar cu gândul că după facultate nu vor ajunge vânzători la mall.





Comparativ cu alți ani, când se atingea un record de patru șefi de promoție, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, încheie anul 2021-2022 cu media 10 doi elevi: Alexandru Vîjlănescu și Victor Dumbravă. Tot cu media 10 a devenit șefă de promoție, la Liceul Teoretic „Ovidius”, Vanesa Cupșan. La Liceul Teoretic „Traian”, șefa de promoție este Andreea Laura Lungan, cu media 9,97, iar la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, media cea mai mare cu care au terminat clasa a XII-a este 9,96 și aparține elevilor Flavius Cristian Haneși și Raluca Badea. La Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” a fost desemnată șefă de promoție la clasa a XII-a Magnolia Micle, cu media 9,93.