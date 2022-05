Prof. Ion Băraru deschide festivitățile Concursului județean „Hermann Oberth”

Concursul județean de rachetomodele și aeromodele „Hermann Oberth” aflat în oferta activităților educative la nivelul județului Constanța, se află la cea de a cincea ediție și se va desfășura la Tuzla, în zilele de 20 și 21 mai. Este un context ofertant pentru elevii claselor de toate vârstele (de la clasapregătitoare – la clasa a XII-a) de a descoperi domeniul aeronauticii, prin construirea și lansarea aeromodelelor și rachetomodelelor, sub îndrumarea specialiștilor și a profesorilor coordonatori .Vineri, 20 mai, între orele 13:00-14:00, la Centrul pentru Tineret „Ion Creangă” din Tuzla are loc deschiderea festivă, la care participă elevii înscriși în concurs, profesorii coordonatori, părinți, specialiștii Clubului Sportiv Municipal Buzău, reprezentanți ai comunității locale și ai Inspectoratului Școlar Județean Constanța.Prof. Ion Băraru, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, va prezenta participanților câteva aspecte din lumea aeronauticii, cu referire la rolul de pionier al lui Hermann Oberth în acest domeniu.În continuare, în intervalul orar 14:30 -17:30, are loc confecționarea de către concurenți a rachetomodelelor și aeromodelelor. Elevii din ciclul primar vor lansa aeromodelele în incinta Școlii Gimnaziale nr. 1, Tuzla și vor participa la festivitatea de premiere la secțiunea de aeromodele.Sâmbătă, 21 mai 2022, între orele, 10.00- 12.00 are loc lansarea rachetomodelelor la Aeroportul „Alexandru Podgoreanu” din Tuzla și apoi premierea la această secțiune.Școala Gimnazială nr. 1 Tuzla, prin profesor Gabriela Stroe, și Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța, prin profesor Paula Socariciu, și-au propus să continue promovarea acestui concurs care are menirea de a dezvolta abilitățile tehnice, sociale, culturale și pentru viață ale copiilor și tinerilor prin crearea unei discipline opționale ce poate fi introdusă în curriculum la decizia oricărei școli.