Colegiul „Mircea cel Bătrân”, gazda Olimpiadei Naționale de Matematică (clasele V-VI)

În perioada 15 - 19 aprilie 2022 Constanța va fi gazda Olimpiadei Naționale de Matematică pentru clasele a V-a – a VI-a. Competiția este organizată de Ministerul Educației, în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice România și Inspectoratul Școlar Județean Constanța, cu sprijinul Consiliul Județean Constanța.Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 15 aprilie, începând cu ora 17.00, la Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”.193 de elevi din întreaga țară (91 de elevi de clasa a V-a și 102 elevi de clasa a VI-a) vor susține proba scrisă sâmbătă, 16 aprilie, la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța.Conform Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare , O.M.E. nr. 3066/27.01.2022 și Regulamentului Specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică în anul școlar 2021-2022, proba scrisă începe la ora 10 și are durata de 2 ore. Aceasta constă în patru probleme pentru care se solicită redactarea completă a soluțiilor, punctajul fiecărei probleme fiind de minim 0 până la maxim 7 puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 18 aprilie, respectând prevederile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.Olimpicii vor fi premiați într-un cadru festiv, la Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, în data de 19 aprilie, începând cu ora 10.00.