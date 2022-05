Nepotul Regelui Mihai, la Constanţa. "La şapte ani m-am trezit că trebuie să-l împart pe bunicul meu cu toată lumea"

Născut pe 1 aprilie 1985, în Meyrin, Elveţia, el a primit titlul de principe la împlinirea vârstei de 20 de ani şi l-a prins în viaţă ani buni pe Regele Mihai, timp suficient pentru a-i afla poveştile de viaţă, pentru a-i depăna amintiri despre regalitate. Precizăm că Nicolae al României, nepotul Regelui Mihai, a fost prezent la colegiu în cadrul proiectului „Istoria Regalităţii în școli”, promovat de Asociaţia „Principele Nicolae”. El le-a mărturisit adolescenţilor că se bucură foarte mult să fie prezent în mijlocul lor şi că este o oportunitate pentru el să poată vorbi într-un mediu mai relaxat şi mai deschis despre un capitol din istoria noastră care nu este prea des discutat în școli.











Cu această ocazie, principele a fost întrebat despre Regina Maria şi importanţa ei în tratatele de pace de la Paris, precum şi despre rolul ei legat de Marea Unire. Nicolae al României le-a explicat liceenilor că Regina Maria a fost prima femeie recunoscută dincolo de graniţele ţării, prima regină care a scris în presă despre România, care s-a urcat pe cal pe front, înfruntând gloanţele inamice, fiind un reper, un exemplu de urmat. El le-a povestit tinerilor că aceasta nu a beneficiat de o educaţie, întrucât, la vremea respectivă, mama ei considera că copiii ei sunt suficient de inteligenţi. Despre bunicul său, Regele Mihai, a afirmat că avea talentul de a spune lucruri importante în doar câteva cuvinte. „Îmi relata nenumărate poveşti despre regalitate, prinţi şi prinţese. De-abia la vârsta de şapte ani m-am trezit că, de fapt, bunicul nu este doar bunicul meu, ci este rege şi trebuie să îl împart cu toată lumea. Îmi aduc aminte şi acum că peste tot unde mergeam cu el era un ocean de oameni. Apoi, mesele se serveau la ore fixe şi era important să fii prezent. El ne povestea despre bunicii lui, despre Ferdinand şi Maria, părinţii lui, dar mai ales despre România, ţară care, pentru mine, a devenit mai apropiată abia din anul 2000, când am început să vin aici mai des şi am început să mă întâlnesc cu oamenii. Una dintre amintirile cele mai dragi este din vara anului 2014, când am plecat cu el într-o plimbare cu jeep-ul, în Elveţia şi, la un moment dat, a coborât de la volanul maşinii pe care nu lăsa pe nimeni să o conducă altcineva”, a declarat el.













De asemenea, urmaşul Regelui Mihai a vorbit despre cum a fost primit acesta în ţară după Revoluţia din 1989, cum este privită casa regală în prezent şi care a fost cel mai bun sfat primit de la bunicul său, şi anume să aibă respect faţă de toţi oamenii.





În acest context, marţi, 10 Mai, conducerea Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” l-a convins pe nepotul regelui Mihai, Nicolae Medforth-Mills, fiul principesei Elena a României şi lui Robin Medforth-Mills să vină în faţa elevilor şi să vorbească despre regalitate. În deschidere, a luat cuvântul directorul instituţiei de învăţământ, Vasile Nicoară, care a declarat următoarele: „Avem privilegiul să-l avem alături de noi pe nepotul Majestăţii Sale Regele Mihai, pe care am fost extrem de onorat să-l întâlnesc. Cu această ocazie, îi oferim un album aniversar în care este și fotografia cu Majestatea sa”.