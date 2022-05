Poșta Română va distribui cardurile din programul „Sprijin pentru România”

Conducerea Poște Române a semnat, în cursul acestei săptămâni, convenția pentru distribuirea voucherelor sociale pe suport electronic pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Aşadar, distribuirea către destinatari a cardurilor va fi făcută la domiciliile beneficiarilor, într-un termen de maximum cinci zile lucrătoare de la primirea acestora din partea emitenților autorizați, întreaga perioadă de valabilitate a convenției fiind de 18 luni de la semnarea documentului.„Prin semnarea acestei convenții, Poșta Română subliniază, încă o dată, rolul strategic pe care îl are între instituțiile statului român, realizând legăturile dintre acestea și cetățeni. Mă bucură faptul că rămânem la același nivel de încredere pentru Executivul României, prin desfășurarea acestui program extraordinar de important pentru segmentul populației care are atâta nevoie de sprijin în această perioadă grea, marcată de criza economică”, a declarat directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan. Precizăm că circa trei milioane de persoane din categorii vulnerabile urmează să primească cardurile emise pentru programul temporar „Sprijin pentru România”, care are alocat un buget de 3,1 miliarde lei, prin bugetul MIPE și din fonduri europene nerambursabile.