”Zări Alb Astre” depășește nivelul unei reviste școlare și poate fi considerată o publicație culturală

Dintotdeauna, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” a știut să-și celebreze istoria și să-și omagieze personalitățile, aducând în atenția comunității constănțene evenimente în jurul cărora a coagulat absolvenți de prestigiu.Este și cazul sărbătorii de astăzi, a celor 75 de ani de viață publicistică prin revista „Zări Alb Astre”.Persoane și personalități care și-au încercat, de-a lungul timpului, condeiul în revista școlară, unii dintre ei consacrându-se ca jurnaliști, alții în calitate de profesori, de oameni dedicați comunității au răspuns invitației de a participa la lansarea „#serienouă.Amfitrionul manifestării a fost elevul Dima Nancu, redactor șef al noului număr al revistei care a declarat în deschidere: „Deviza noastră #serienouă poate părea pentru cei mari evidentă sau firească, însă pentru noi a fost o lecție să conștientizăm valoarea continuității și inovarea. În septembrie, când ne-am apucat, evident că ne-am propus să avem un număr mai bun decât precedentul, dar citind numerele anterioare am conștientizat că fiecare generație a avut aceiași năzuință și atunci am înțeles că mereu va fi o serie nouă. În paginile revistei veți descoperi emoția și încântarea liceenilor din redacție”.Directorul Vasile Nicoară a tranșat munca tinerilor redactori afirmând că doar cititorii pot spune cât este de nouă și de bună această serie. „În orice caz, pot garanta pentru dorința, entuziasmul și chiar partea științifică, cercetarea pe care au făcut-o și la Biblioteca județeană, pentru a se inspira din tot ce au găsit din urmă să dea o continuitate”.Evenimentul a fost structurat de-așa manieră încât ne-a făcut pe toți cei prezenți în sala Coriolan să simțim că am intrat într-o nouă eră, aceea a tehnologiei. Discursurile de la pupitrul din „Coriolan” au fost precedate de intervențiile online ale unora dintre foștii redactori ai revistei „Zări Alb Astre”, care astăzi studiază la facultăți din țară sau din străinătate.Au mai oferit amintiri din vremea liceului Dănuț Culețu, jurnalista Steliana Bajdechi, șefă de promoție în anul 1981, iar Camelia Țuglea, soția regretatului scriitor Mircea Țuglea, fost profesor și redactor șef al revistei, stins mult prea curând în valurile mării în urmă cu cinci ani/Istoria revistei într-un film documentarDin desfășurătorul evenimentului de astăzi a făcut parte și un documentar care a spus povestea devenirii revistei „Zări Alb Astre”, care a început cu 75 de ani în urmă, la 19 decembrie 1946, când a fost lansată.La jumătatea secolului XX, în urbea tomitană își făcea apariția o curajoasă revistă de cultură editată de tinerii entuziaști de la Liceul „Mircea cel Bătrân“. Primul număr al revistei „Zări Albastre” vede lumina tiparului din inițiativa elevilor Mihail Cazacu și Popa Gheorghe, și a unui comitet de redacție, format din Carp Silvia, Munteanu Nicolae, Predescu Tatiana, Ștefănescu Ion, responsabil fiind Gheorghe Jipa.Revista se deschide cu articolul program „Gândirea noastră“, continuând cu materiale inedite și literatură. Momentul lansării este evocat decenii mai târziu de Mihail Cazacu, într-un interviu acordat în anul 1983 chiar revistei pe care el o înființase.Sub o formă cenzurată și alterată de contextul regimului politic din România comunistă, Mihail Cazacu mărturisea cu emoție următoarele: Pentru strângerea de fonduri necesare, în vara anului 1946, am montat un spectacol cu comedia „Un leu și-un zlot“ de Rosetti, interpretată de elevi. Apoi de foarte mare sprijin ne-a fost tatăl unui coleg, proprietarul unei mici tipografii. El ne-a sfătuit să ne investim fondurile în hârtie, pe care apoi i-am lăsat-o în custodie, acoperind astfel și costul de tipar, foarte redus dealtfel. Un alt aspect interesant a fost acela că, zincografia fiind prea costisitoare pentru bugetul nostru, am recurs la linoleum, pentru ilustrarea revistei, executate de diverși simpatizanți.Publicația junilor liceeni s-a ferit cât a putut de mult de tematica impusă de influența sovietică a acelor vremuri atât de tulburi, până la numărul din decembrie 1947, când toate articole publicate nu scapă de limbajul de lemn impus de sovietizarea societății românești.Numărul cinci al revistei din martie 1947 este deosebit de valoros, dacă ținem cont de contextul social-istoric în care apare. Primul articol aparține ilustrului Grigore Sălceanu, elev și profesor al Liceului „Mircea cel Bătrân“, urmat de lucrări semnate de personalități notabile, precum Ion Banu, Aurel Dumitrescu, Constantin Sesima, Emil Ștefănescu, Ion Bădică.Din 1948 povestea „Zărilor…” este întreruptă de instaurarea regimului totalitar din România. Timp de mai bine de trei decenii, apariția acesteia n-a mai fost posibilă.Un miracol avea să se întâmple în1983, moment în care revista reapare sub atenta coordonare a regretatului profesor de limba franceză, domnul Dorin Munteanu. Vom regăsi articole semnate de prestigioși profesori ai liceului, dintre care îi amintim pe domnii Ion Faiter, Constantin Caragea, dar și poezii, recenzii, dări de seamă scrise de elevi.În 1984 mai apare un număr care conține un interviu cu poetul Virgil Teodorescu, absolvent al Liceului „Mircea cel Bătrân“, ca apoi, până în 1995, să se aștearnă iar tăcerea.La câțiva ani după căderea comunismului, domnul profesor Florin Pietreanu, alături de câțiva elevi, reușesc să relanseze revista și din 1995 publicația mircistă este scoasă periodic.Cel dintâi număr aniversar avea să apară în anul 1996 cu ocazia centenarului liceului. Asemenea celui din martie 1946, și cel din 1996 este un document. Coordonat tot de profesorul Florin Pietreanu, revista prezintă evocări emoționante ale foștilor absolvenți ai liceului. Articolele publicate sunt semnate de mari personalități, precum profesorul universitar dr. Marian Traian Gomoiu, membru corespondent al Academiei Române, dr. Paul Horja, profesor universitar dr. Vasile Popa, avocatul Aram Agop, poetul Aurel Dumitrescu, pianistul Harry Tavitian, publicistul și criticul literar Bogdan Ghiu. Zeci de poezii culese din numerele anterioare sau din alte publicații sunt tipărite pe câteva file. Studii, evocări, articole scrise de elevi se regăsesc în paginile revistei aniversare.Noul mileniu îi va aduce publicației un nou nume. Sub entuziasmul și efervescența anilor 2000, coordonată pe atunci de doamna profesor dr. Anca Evelina Cîrligeanu și domnul profesor dr. Mircea Țuglea, revista este reinventată, chiar și numele primind o altă formă, „Zări Alb Astre”. Vom regăsi teme noi, grafică și structură nouă.Din 2004 coordonarea este preluată integral de regretatul profesor, critic literar și scriitor Mircea Țuglea, care acum ne veghează, poate, din alte zări alb astre. Sub conducerea lui, revista trece printr-o altă reinventare. Simultan în spațiul extrașcolar apare clubul de jurnalism al liceului, coordonat de același Mircea Țuglea care mărturisea în 2006: „N-am crezut, atunci când am preluat această revistă că vor apărea atât de repede (și asemenea) rezultate. Şi mai ales una „școlară", cunoscute fiind limitările pe care le implică acest gen de publicistică. Oricum am lua-o, prima (şi cea mai importantă) miză a unei astfel de reviste este tocmai de a nu fi „școlară", ci mai mult decât o revistă de cultură, eventual, și în orice caz una de atitudine.“Povestea revistei a continuat cu aceeași notă de asumare în anii următori sub coordonarea doamnelor profesoare Luminița Belcin, Mariana Nistorescu, Anca Evelina Cîrligeanu, Mirela Ghinea și Amalia-Maria Roșioru.În ultimul deceniu sute de elevi și-au așternut gândurile în paginele revistei care altădată a reunit scriitori, academicieni, fizicieni, actori, doctori, dintre care amintim pe Grigore Sălceanu, Pavel Chihaia, Vasile Cojocaru, Virgil Teodorescu, Harry Tavitian, Vasile Popa, Bogdan Ghiu, Ion Banu, Petre Frangopol și Traian Petcu.