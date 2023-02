Patru universități din România vor putea elibera diplome europene

Rezultatele apelului Erasmus+ pentru cele două instrumente dedicate universităților au fost anunțate marți, 31 ianuarie, de Comisia Europeană. Este vorba despre lansarea a zece proiecte-pilot, fiecare putând primi, timp de un an, un buget de până la 200.000 de euro prin Erasmus+.Patru universități românești au fost selectate să participe la proiectul european Erasmus+, care prevede testarea unor noi forme de cooperare transnațională între instituțiile de învățământ superior.Acest program reprezintă o etapă importantă, inclusă în Strategia europeană pentru universități anunțată în urmă cu un an de oficialii Comisiei Europene.Din România, la proiectul-pilot care va testa și va dezvolta tot ceea ce presupune obținerea unei diplome comune oferite de instituții europene partenere („joint European degree label”) vor participa Universitatea din București, Universitatea Politehnica București și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Această etichetă de diplomă europeană va reflecta toate competențele și rezultatele studenților care au urmat programe comune în mai multe țări, beneficiind de abordări pedagogice transdisciplinare.În paralel, pentru programul dedicat statutului juridic al alianțelor universităților („European legal status for alliances of higher education institutions”), au fost selectate pentru participare Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.În cadrul activității dedicate Erasmus+, universitățile selectate vor coopera cu autoritățile relevante la nivel național sau regional și, ulterior, vor elabora propuneri conform direcției programelor la care au lucrat.Ministerul Educației este partener instituțional al programului Erasmus+.