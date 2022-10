GALERIE FOTO. Școala nr. 16, gazda delegației europene din cadrul proiectului Erasmus dedicat sănătății

În perioada 19 - 23 septembrie 2022, Școala Gimnazială nr. 16 „M.I. Dobrogianu” a fost gazda întâlnirii din cadrul proiectului nr. 2021-1-RO01-KA210-000031252 - programul Erasmus+, acțiune cheie 2, intitulat „We are healthy - choose what we eat, choose how we act!".Patru elevi și trei profesori din Franța împreună cu patru elevi și trei profesori din Turcia au participat la o serie de activități organizate de echipa Școlii nr. 16 cu prilejul acestei vizite.În prima zi, delegațiile partenere au făcut cunoștință cu profesorii și copiii din școala și grădinița școlii constănțene, grupul participând la cursurile de limba engleză, matematică, sport și disciplina opțională pentru a identifica elementele specifice sistemului educațional românesc. A urmat o primă activitate, concretizată într-un dans comun al elevilor din toate țările partenere, care astfel au învățat dansuri tradiționale din România, Turcia și Franța. „Dansul – cea mai frumoasă formă de a depune efort” a oferit posibilitatea copiilor constănțeni să-i inițieze pe parteneri în dansurile tradiționale românești, dar și în elemente de gastronomie locală.Din agenda de evenimente pregătită pentru elevii și profesorii turci și francezi au mai făcut parte o vizită la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, un tur cultural al centrului vechi al orașului, activități sportive pe plaja Modern.De asemenea, s-a realizat o deplasare la Gura Portiței, unde elevii au descoperit elementele unice ale spațiului geografic românesc și au desfășurat competiții sportive de fotbal și volei pe plajă între grupurile celor trei țări partenere.În ultimele două zile ale vizitei au mai avut loc activitatea „Our health”, susținută de dr. Elena Ionescu – medic școlar, urmată de o activitate de gătit, în cadrul căreia au fost promovate rețete tradiționale sănătoase, spectacolul „Dance – the most attractive way to move!”, în cadrul căruia au participat atât elevii din țările partenere, elevi și preșcolari ai școlii, dar și invitați: Ansamblul Astras, elevii ucrainieni găzduiți de Școala 16, reprezentanți ai Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, activități out-door în cadrul Intelect Parc, Microrezervația Constanța, după ce, inițial, au admirat spectacolul delfinilor. Organizatorii au distribuit certificate de participare tuturor celor implicați.