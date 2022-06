GALERIE FOTO. Un final de an școlar cu premieri, dar și plimbări pentru elevii Școlii nr. 16

Sfârșitul anului școlar nu a venit doar cu festivitatea de premiere și absolvire, pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr. 16 „M.I. Dobrogianu” Constanța, ci și cu a doua mobilitate a proiectului Erasmus+ „We are healthy – we choose what we eat, we choose how we act!”, desfășurată în perioada 30 mai – 3 iunie, în Izmit, Turcia.„Sportul ca activitate esențială pentru o viață sănătoasă” a fost tema celei de-a doua mobilități organizate de coordonatorii turci din cadrul „Izmit Ortaokulu”, Izmit. La acest eveniment au participat patru elevi și trei profesori din România împreună cu patru elevi și trei profesori din Franța și a avut ca scop promovarea activităților sportive atât în viața școlară, cât și în afara ei, prin sporturi de echipă ca volei, fotbal și prin ciclism. Următoarea întâlnire a țărilor partenere va avea loc în septembrie, în România.Reamintim că Școala nr. 16 implementează proiectul de parteneriat de mică anvergură cu beneficiari multipli în cadrul programului Erasmus+ "We are healthy - choose what we eat, choose how we act!" cu numărul 2021-1-RO01-KA210-000031252, Acţiunea KA210 – Educație școlară cu durata de doi ani, 2021-2023 în parteneriat cu școli din Franța și Turcia.Un alt eveniment al finalului de an școlar a fost premierea elevilor care au participat, săptămâna trecută, cu lucrări la expoziția „Salvăm o mare, salvăm planetă!”. Expoziția cu lucrări plastice din materiale naturale și materiale reciclabile a fost organizată în cadrul programului „European Maritime Day In My Country”, unde au fost selectate 14 evenimente la nivel național.