Numeroase activități interesante desfășurate de o delegație a Școlii nr 16, cu prilejul vizitei în Franța

În cadrul programului Erasmus+ „We are healthy - choose what we eat, choose how we act!", Școala Gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu” din Constanța implementează proiectul în parteneriat cu școli din Franța și Turcia.Obiectivul principal îl constituie promovarea unui stil de viață sănătos și a importanței sportului pentru o dezvoltare armonioasă, așa încât pe parcursul lunii martie, în Școala nr. 16 s-au desfășurat activitățile „Green day in school” și „10 minute de dans”.În perioada 27 martie - 1 aprilie 2022 a avut loc întâlnirea „Faceți cunoștință! - Activități de gătit” organizată de coordonatorii francezi din cadrul „Colegiului Henri de Navarre”, Coutras, eveniment la care au participat patru elevi și trei profesori din România împreună cu patru elevi și trei profesori din Turcia. Profesorii însoțitori ai elevilor din România au fost prof. Claudia Veronica Ciobanu, prof. Ana-Maria Panțu, prof. Maria Minodora Zatic, membrii ai echipei de proiect.Agenda viziteiÎn prima zi, delegația României a ajuns la „Colegiul Henri de Navarre” la ora 10:20, fiind întâmpinați de prof. Mariana Dumitru și director Nathalie Gauüzère. Au fost vizitate colegiul și atelierul de grădinărit, ulterior grupul participând la cursurile de limba engleză. Începând cu ora 13.50 a avut loc prima activitate sportivă comună a elevilor din toate țările partenere – hochei pe role, desfășurată la baza sportivă de hochei din Coutras. La finalul programului a avut loc întâlnirea cu toți elevii din grupul țintă, cu membrii echipei de proiect din „Colegiul Henri de Navarre” și cu familiile elevilor parteneri.În prima parte a celei de-a doua zile, elevii și profesorii din țările partenere au vizitat „The Oyster House” în Gujan-Mestras și Port Larros, iar după-amiază a avut loc drumeția pe Dune du Pilat.A urmat în a treia zi workshopul culinar în cantina colegiului francez, unde elevii au identificat condimente și ingrediente specifice locale. Următoarele activități sportive: Hip-Hop și UNSS s-au desfășurat în baza sportivă. În acest timp coordonatorii de proiect au avut o întâlnire de lucru unde au discutat despre obiectivele proiectului și despre modul de implementare a acestuia. Seara, profesorii din tările partenere au fost invitați la cină alături de reprezentanții oficiali locali.În penultima zi, s-a vizitat orașul Bordeaux ceea ce a facilitat înțelegerea culturii franceze și a specificului local. După amiază s-a desfășurat activitatea sportivă în cadrul Muzeului „CAP Science”, evidențiindu-se impactul sportului asupra dezvoltării organismului uman.Elevii din școlile partenere au fost invitați, în ultima zi, să participe la cursurile specifice orarului școlii, ulterior implicându-se alături de aceștia în Târgul de oferte școlare desfășurat în Coutras, unde au întâlnit reprezentanți ai mai multor școli și domenii profesionale locale. Programul de după-amiază a inclus activități sportive – „Double dutch”, activități culinare – „Alternative vegetariene” și sesiunea de evaluare a activităților desfășurate în cadrul săptămânii.