Elevi români și portughezi, alături de profesorii lor, în vizită la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”

Astăzi, 11 septembrie, elevii de la Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București, alături de 18 elevi și șapte profesori de la „Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco” din Vila Nova de Famalicão, Portugalia, se vor afla în vizită de lucru în orașul Constanța. Această vizită face parte din cadrul proiectului Erasmus+ KA121 „Drepturile Omului - Egalitatea de gen”.Elevii români și elevii portughezi, alături de profesorii lor, vor vizita Dumincă, 11 septembrie 2022, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros”.„Ne-am propus să vizităm acest centru pentru că se regăsește în tema proiectului nostru - Drepturile omului - iar dreptul la educație este un drept fundamental, iar egalitatea de șansă la educație este o altă temă abordată în cadrul acestui proiect. Mai mult decât atât, acesta răspunde nevoilor educaționale pentru elevii proveniți atât din învățământul de masă, cât și din învățământul special din Constanța, localitățile limitrofe, dar și localități din județele învecinate. Am ales să îi ducem pe oaspeții noștri din Portugalia la Constanța și pentru că este orașul în care se regăsesc cele mai multe etnii din România, este un oraș al interculturalității”, a declarat prof.Cristian Tănase, coordonator al echipei din România în cadrul proiectului Erasmus.Totodată, elevii și profesorii aflați în Constanța, vor afla și povestea orașului, poveste care va fi expusă de profesorul constănțean Raul Ivan.„Vizita pe care am planificat-o la Constanța, ca activitate în cadrul acestui proiect, ne va spori convingerea că mobilitatea noastră de la București a avut succes în atingerea obiectivelor. În urma vizitei pe care o vom avea la o școală românească care are politici incluzive, dar și în urma discuțiilor pe care le avem planificate cu reprezenanții inspectoratului școlar, avem convingerea că noi, ca școli europene, avem datoria să ne instruim elevii și cu privire la echitate și egalitatea de gen, iar astfel, elevii noștri vor crește mai informați cu privire la drepturile lor și vor ști cum să reacționeze atunci când le sunt încălcate. Așteptăm cu nerăbdare această vizită și știm că discuțiile pe care am reușit să le deschidem în această săptămână în București, vor fi continuate în viitoare activități pe care ni le-am planificat”, a declarat Carla Machado, profesor coordonator a Școlii Ambasador a Parlamentului European și a Clubului European și coordonatorul echipei din Portugalia.Luni, 12 septembrie 2022, mobilitatea din cadrul proiectului Erasmus+ KA121 „Drepturile Omului - Egalitatea de gen” se va încheiea cu atelierul „Dream Management”, susținut de Ioana Constantin, profesor în cadrul Liceului Teoretic „Ion Barbu” - București. În cadrul atelierului, elevii vor învăța cum să își urmărească realizarea visurilor prin metoda COPIL (C-clarificare, O-obstacole, P - prietenii visului, I-inimă bună, L-liniștea minții), o metodă extrem de bine documentată științific.