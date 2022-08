Proiectele europene oferă elevilor constănțeni șansa unor amintiri frumoase și prietenii de neuitat

Anterior, o altă echipă a aceluiași centru a efectuat o mobilitate în cadrul primului flux în Vibo Valentia, Italia la partenerii Aestetic Academy S.A.S. Di Fortunata Brasio & C și Hotel Bed & Breakfast Minu' Paravati.



Tot în Italia se află o altă echipă, cea a Palatului Copiilor din Constanța, care s-a deplasat în cadrul unui proiect ERASMUS.







Premiul I pentru elevii Colegiului „Mihai Eminescu”





Săptămâna trecută, trei elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” - David Mihail Cristea, Alexandra Verga, Sebahat Ceylyn Tavlak -, membri în cadrul proiectului e-Twinning – „Ein rumänisch-slowenische Mosaik”, au participat, alături de partenerii de la Osnova Sola din Cernko (Slovenia), la festivitatea de decernare a premiilor pentru concursul „Ein euröpaisches Mosaik“ în Regenburg, Germania.





În cadrul activităților desfășurate, echipa de proiecte a obținut locul I la competiția de prezentare a produselor create, dar și un premiu în valoare de 300 de euro. La festivitatea de premiere au participat secretarul de stat al Ministerului bavarez al Educației și Culturii – Anne Stolz, dar și prof. dr. Andreas Otto Weber, director al Haus des Deutschen Ostens - instituție a statului liber Bavaria din München, care servește la menținerea și dezvoltarea patrimoniului cultural al germanilor din Europa Centrală.





Elevii s-au bucurat de excursii la principalele obiective turistice ale zonei și de activități care au promovat exprimarea liberă în limba germană.





„Această deplasare mi-a oferit ocazia de a-mi exersa nivelul de limbă germană, dar m-a și scos din zona de confort. Trei zile au fost mai mult decât de ajuns să mă facă să mă îndrăgostesc de această regiune. Orașul Regensburg este unul plin de locuri frumoase de vizitat. Am fost mare fană a podului care trecea peste Dunăre, element comun al nostru și al lor. De asemenea, am fost surprinsă să găsesc mulți români în zonă, care au venit de departe să se bucure de tot ce are Germania de oferit”, povestea Tavlak Sebahat Ceylyn, din clasa a XII-a E.





Iar colegul lui de clasă, David Mihail Cristea, a adăugat: „Am fost încântat de faptul că am câștigat șansa de a pleca în Germania în cadrul acestui proiect. În primul rând, pentru a revedea Germania și, în al doilea rând, pentru a mă bucura de premiul câștigat. Din momentul în care am pășit în aeroport la München, am știut că voi avea parte de o excursie de neuitat. Poate cel mai interesant lucru a fost faptul că, timp de patru zile, am împărțit camera cu doi elevi din Germania, de aceeași vârstă cu mine, lucru care m-a ajutat să mă obișnuiesc cu stilul lor de a vorbi. Am fost foarte trist în momentul în care m-am urcat în avion, dar, cel puțin, sunt sigur că iau cu mine amintiri frumoase și prietenii de neuitat”.





Spre exemplu, o echipă a Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Albatros”, formată din zece elevi și doi profesori, se află, zilele acestea, în Calabria (Italia), în cadrul Proiectului ERASMUS+ „Incluziune profesională a tinerilor cu nevoi speciale”, în fluxul 2 al stagiului de pregătire practică.