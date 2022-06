Ierarhii răsturnate la Bacalaureatul 2022: "A fost dorința mea puternică să arăt că se poate și pe cont propriu"

S-au înregistrat trei candidați cu media 10, iar pe paliere de notare, situația a fost astfel: medii între 6 și 6,99 - 677; medii între 7 și 7,99 - 830; medii între 8 și 8,99 - 953; medii între 9 și 9,99 - 690.





În ceea ce privește ierarhiile răsturnate, cu certitudine constănțenii se așteptau să vadă medii de 10 la licee de stat consacrate de elită. De data aceasta, supremația le-a fost confiscată de doi elevi de la învățământul particular - Teodora Costea și Rareș Biteș (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța), cărora li s-a alăturat Ionuț Mihai (Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova).





Performanțele obținute de elevii Liceului Teoretic Internațional de Informatică la olimpiadele naționale și internaționale sunt cunoscute constănțenilor, mulți părinți alegând unitatea privată de învățământ din acest considerent, cu toate sacrificiile pe care le impune.





Cei doi elevi care au obținut media 10 sunt șefii de promoție ai clasei a XII-a generația 2022. Teodora Costea declara că reușita de la acest Bacalaureat a fost posibilă, în mare parte, datorită a doi factori esențiali. „Pe de o parte, am avut norocul să fiu îndrumată la clasă de profesori dedicați, care s-au asigurat mereu că asimilăm în mod corespunzător toate informațiile necesare, că dispunem de toate materialele pregătitoare pentru acest examen și care au organizat câte pregătiri și câte recapitulări am avut nevoie pentru a stăpâni toate noțiunile. Pe de altă parte, un aport considerabil l-a avut studiul individual. Am lucrat în mod constant, încă din clasa a IX-a, dar cu precădere în ultimii doi ani de liceu, am exersat și am aprofundat materia, am aplicat-o în exerciții cât de mult și de bine mi-a permis timpul, având în vedere că m-am implicat și în alte proiecte și activități școlare. Cred că un avantaj a fost dat și de participările mele la olimpiade și concursuri pe parcursul anilor de școală. Etica muncii și procesul riguros de pregătire le-am dobândit și îmbunătățit tocmai prin intermediul acestora”.



Pe de altă parte, Rareș Biteș ne-a împărtășit secretul notelor de 10: „Munca, determinarea și voința. Pentru mine a fost esențial să lucrez testele de antrenament puse la dispoziție de Ministerul Educației, pe care profesorii de la clasă le verificau și ne atenționau unde ne putem îmbunătăți. În acest fel am reușit să îmi dau seama de micile greșeli pe care le făceam în mod inconștient și să nu le repet. Din acest motiv, mulțumesc sincer profesorilor noștri pentru atenția sporită acordată fiecărui elev și pentru că au crezut în noi. Iar pentru proba propriu-zisă, orice elev care a învățat va ști, dar scăpările tot pot să apară de la emoții. Ceea ce m-a ajutat pe mine cel mai mult, pe lângă învățatul propriu-zis al materiei pentru examen, a fost să termin fiecare probă cu cel puțin 30 de minute mai devreme, pentru a avea timp să mă verific chiar și de două sau trei ori. Atenția este cea mai importantă pe durata probelor de examen”.



Primul 10 la Bacalaureat din istoria Liceului Teoretic „Ioan Cotovu” Hârșova



O surpriză de proporții avea să ofere elevul Ionuț Mihai, absolvent al clasei a XII-a la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârșova, care a adus această instituție în atenția întregii comunități constănțene, pentru prima dată în istoria liceului înregistrându-se o medie de 10 la Bacalaureat.





El este deja student la Medicină, la Universitatea „Carol Davilla”, ca urmare a calificării în lotul lărgit pentru Olimpiada Internațională de Biologie. De altfel, pentru Ionuț, premiile la olimpiade au apărut încă din clasa a VIII-a, dar la limba și literatura română. În clasa a IX-a, odată cu întâlnirea profesoarei de biologie, Ionuț Mihai avea să descopere că pasiunea lui pentru limba și literatura română, cu care câștigase numeroase premii, este întrecută de dragostea pentru o materie nouă. „Am început să tot particip la olimpiade de biologie și am constatat că asta mi se potrivește, așa încât acum îmi îndeplinesc visul de a fi student la Medicină, la Universitatea «Carol Davila». Și, până la urmă, literatura și medicina se îmbină foarte frumos. Iar pentru acest 10 perfect de la Bacalaureat m-am pregătit mai intens în clasa a XII-a la matematică, pentru că mi s-a părut că nivelul de la clasă nu era de-ajuns, iar dorința mea cea mare era să obțin nota 10 la toate cele trei probe. Simțeam nevoia că trebuie să-mi las amprenta în liceul meu, pentru că mulți au considerat prezența mea aici controversată. Iar prin acest 10 am vrut să demonstrez că ce spun eu trebuie luat în considerare. De altfel, a fost dorința mea puternică să arăt că se poate și pe cont propriu. Am amintiri minunate din liceul meu, dar sunt un tip perfecționist și-mi place ca toate lucrurile să se facă bine.



În acest liceu am avut în permanență ajutorul unei persoane minunate care a fost doamna dirigintă Camelia Șerban. Este omul care m-a susținut în toate activitățile pe care am vrut să le fac, care m-a încurajat să-mi exprim opinia și să cer mai mult de la mine și de la oamenii din jurul meu. Vreau să mai mulțumesc doamnei Manuela Piștea, care mi-a fost profesoară de biologie în clasa a IX-a, doamnei Oana Lupu, care mi-a fost profesoară ulterior, din clasa a X-a până în clasa a XII-a, și doamnei profesoare Vasilica Grosu, care, în opinia mea, este unul dintre cei mai buni profesori de limba și literatura română care există. Și nu în cele din urmă, doamnei director Marioara Mihai, de la Ciobanu - persoana care a descoperit abilitățile mele și care mi-a arătat drumul spre performanță”, a mai ținut să afirme Ionuț Mihai.





Conform informațiilor oferite de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, la nivelul județului, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 69,60% (față de 64,25% în 2021). Au promovat 3.153 de candidați, dintr-un total de 4.530 de candidați prezenți.