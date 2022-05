12 elevi calificați la faza județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației

Sâmbătă, 14 mai, la Liceul Internațional de Informatică Constanța are loc faza județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației.Proba de concurs începe la ora 9.00, iar elevii vor fi prezenți în laboratoare cel târziu la ora 8.30 și vor avea asupra lor obligatoriu cartea de identitate/ carnetul de elev. Durata de desfășurare a probei este de patru ore.Competiția se organizează pe următoarele secțiuni:A) Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, numită în continuare secțiunea TIC, pentru elevii claselor IX-XII, indiferent de filieră/profil/specializare. La secțiunea TIC concurenții pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.B) Aplicații în C#, numită în continuare secțiunea C#, pentru elevii claselor IX-XII, indiferent de filieră/profil/specializare. La secțiunea C# concurenții pot participa indiferent de clasă.Conform informațiilor oferite de prof. Geila Iancu, inspector școlar pentru informatică, la secțiunea C# participă cinci elevi, iar la secțiunea TIC - șapte elevi.Etapa națională urmează să aibă loc pe 28 mai.