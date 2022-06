Familia Liceului hârșovean "Ioan Cotovu" a trăit emoția pensionării a șase colegi

Aflată la primul an de mandat de după concursul de director, pe care l-a susținut și promovat în etapa din 2021, prof. Elena Manea, alături de echipa sa, a reușit să pună la cale un eveniment memorabil atât pentru cei pensionați, cât și pentru ceilalți participanți. „Ceea ce vedeam când eram profesor la clasă e una, iar ceea ce trăiesc acum, de pe această funcție, este cu totul altceva. Trebuie să ne înțelegem unii pe alții, trebuie să ne sprijinim unii pe alții, pentru că timpul trece și nu vom lua nimic cu noi, poate doar niște amintiri la care vreau să contribuim și astăzi. Ideea coagulării colectivului la final de an școlar o aveam demult, pentru că după un an de muncă merităm să fim unii cu alții, să ne mulțumim, să vedem ce a mers și să păstrăm doar lucrurile bune. Așa încât să fim mândri pe oriunde mergem că reprezentăm Liceul «Ioan Cotovu» din Hârșova. Dar acum, motivul este cu atât mai valoros”, a afirmat prof Manea.











Decan de vechime, cu 44 de ani de muncă, învățătorul Ion Munteanu a concluzionat, pe un ton foarte serios, că trebuie schimbată legislația și adusă vârsta de pensionare pentru cadrele didactice undeva sub 60 de ani.











În ceea ce îl privește pe decanul de vechime în funcția de director al Liceului Teoretic „Ioan Cotovu”, prof. Alexandru Bujeniță, care din cei 41 de ani vechime în învățământ mai mult de jumătate i-a petrecut ca director, participanții la evenimentul pensionării au „decretat” că nu există loc în această unitate sau oameni care să nu poarte amprenta sa. Pe 23 august va împlini 65 de ani și a declarat că va mai rămâne la catedra de socio-umane, dar cu o normă de șapte-opt ore. De-a lungul carierei sale a predat șapte materii: economie, filosofie, logică, sociologie, educație financiară, educație juridică, studii sociale, dar nu a avut niciun corigent pe vară, pentru că a reușit să-și determine elevii să se străduiască să ducă la bun sfârșit, din respect pentru propria persoană, anul școlar.











Și pentru că prof. Alexandru Bujeniță este un profesor apreciat nu numai la Hârșova, dar și în învățământul constănțean, am realizat un interviu pe care îl vom prezenta în ediția de weekend.





Într-o atmosferă foarte emoționantă, familia acestui liceu a sărbătorit ieșirea la pensie a profesorului și fostului director Alexandru Bujeniță, a profesorului Ion Nichita, a învățătorului Ion Munteanu, și a încă trei cadre nedidactice, din personalul administrativ: Aurica Furdulea, Constanța Țăranu și Ion Mușat.