Elena Udrea: ”Am sesizat CSM pentru o situație șocantă. Mi s-a respins contestația. Asta a dus la arestarea mea”

”Am sesizat CSM pentru a cerceta o situație șocantă, și este posibil și foarte probabil să explice cum s-a luat decizia ICCJ din 7 aprilie, prin care într-un mod ilegal și complet abuziv, cu încălcarea deciziei 685/2018 a CCR, mi s-a respins Contestația în Anulare din dosarul Gala Bute, ceea ce a dus la arestarea mea. Reamintesc că doar mie, doar în acest dosar, contestația mea și a celorlalți doi (Obreja și Breazu) au fost respinse, iar în toate celelalte dosare aceiași judecători au admis contestațiile și s-a trecut la rejudecarea cauzelor!



Mai exact am cerut CSM să verifice dacă în dimineața zilei de 7 Aprilie, ziua în care s-a pronunțat decizia de respingere a cererii mele, cel puțin un judecător din cei patru care au fost pentru respingere, a fost chemat la Parchetul General și amenințat cu pușcăria de cineva din conducerea instituției dacă va fi pentru admiterea contestației mele și favorabil respectării deciziei nr. 685/2018 a CCR.



De asemenea, am cerut să se verifice dacă la acel moment, adică în dimineața zilei de 7 Aprilie, decizia completului de 5 judecători era de admitere a Contestaților, ea fiind inversată că urmare a schimbării opiniilor a cel puțin 2 judecători, sub presiunea amenințării cu arestarea imediată.



Așa s-ar explică și de ce soluția nu a mai fost scrisă la ora indicată, la ora 10 cum se știa și se aștepta, ci la ora 10:00 a fost anunțată presă și nu acuzații !!! Că se amâna pronunțarea pentru ora 14:00 și că se face ședința publică.







Am cerut CSM să verifice în ce a constat amenințarea, și să facă publice aceste informații. Evident că cer aplicarea legii asupra celor implicați în această situație.

Elena Udrea este revoltată de decizia CSM de a-i anula Contestația în Anulare din dosarul Gala Bute și spune că această decizie ”a dus la arestarea” ei, potrivit Antena3.ro