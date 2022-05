Elena Udrea, mesaj din închisoare: "Stau arestată de 50 de zile pentru că am fost condamnată ilegal”

„Înteleg domnule Ministru al Justiției ca sunteti preocupat de faptul ca unii cetățeni români, abuzați de justiția pe care o păstoriți din 2007 (cu mici întreruperi), își caută dreptatea în Europa, deci în țări cu standarde mult mai înalte de justiție decât România.



Dar despre abuzul care mi se întâmplă mie ce părere aveți domnule ministru? Cum vi se pare faptul ca stau arestata de 50 de zile într-o țară europeana pentru ca am fost condamnata ilegal, intai de un complet de 3 judecatori care nu era specializat si din care facea parte Florentina Dragomir, care exercita fara drept functia pentru ca nu indeplinea juramantul de credinta, apoi de un complet de 5 judecatori constituit cu incalcarea grava a legii, iar contestatia in anulare in care am cerut rejudecarea dosarului tocmai ca urmare a acestei compuneri a completului, mi-a fost respinsa doar mie dintre toate cazurile similare, incalcandu-se atat decizia 685/2018 a CCR cat si decizia CJUE din 21.12.2021?











Dar despre faptul ca fetita mea de 3 ani nu m-a vazut de aproape 2 luni din cauza acestor abuzuri ale justitiei dumneavoastra, ce parere aveti? Aveti vreo parere? Care este pozitia dvs ca Ministru al Justitiei fata de acest caz? Dar fata de haosul general de la ICCJ, unde unii judecatori dau decizii cand pro cand contra curtii constitutionale, chiar si contra CJUE, iar altii ar vrea dar nu au curajul sa respecte deciziile CCR pentru ca se pare ca sunt amenintati, unde nu s-a stabilit inca o pozitie coerenta si unitara fata de falsul conflict intre CCR si CJUE ( in realitate nu exista niciun conflict, dar nici asta nu aveti curajul sa transati)?







Elena Udrea, aflată în arest în Bulgaria, a scris pe Fcaebook un mesaj către ministrul Justiției din România - Cătălin Predoiu. Ea spune că stă arestată într-o altă țară după o condamnare ilegală.