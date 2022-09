Oaspeți din Suedia și Germania în vizită la Colegiul "Mircea", printr-un proiect Erasmus+

Programul celor trei zile ale mobilității a cuprins și cunoașterea principalelor obiective turistice ale orașului Constanța, precum și o vizită la Complexul muzeal de științele naturii Constanța. În perspectiva perioadei următoare, se vor derula celelalte trei mobilități din cadrul programului proiectului, la care vor participa și elevi. Prima se va desfășura în octombrie 2022 în România, gazda fiind tot Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, iar următoarele două în lunile decembrie (în Suedia) și aprilie (Germania).



Proiectele Erasmus, finanţate de Comisia Europeană, reprezintă oportunităţi de învăţare, schimb de bune practici în domeniul educativ şi cunoaştere reciprocă a profesorilor şi elevilor din spaţii geografice şi culturale diverse.



Profesorul coordonator al echipei de proiect din CNMB, Loredana Tănase, împreună cu profesoarele Andaluzia Arif și Roxana Nicolaescu au fost organizatoarele celor trei workshop-uri interactive, la sfârşitul cărora toți profesorii din țările participante la proiect au dobândit noi abilități de lucru cu elevii pe diferite platforme.

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” a găzduit săptămâna trecută prima mobilitate din cadrul proiectului „GenEthics - discussing the controversial bioethical issue of stem cell research as an important issue of our time in the european context", proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+. Mobilitatea privește profesorii celor trei echipe implicate în proiect - Germania, Suedia și România, care timp de trei zile participă la diferite workshop-uri de instruire reciprocă în folosirea a diferite aplicații în cadrul proiectului (e-Twinning, e-Book quizlet, learningApps, Book creator etc). De asemenea, a fost invitată pentru a susține o prezentare pe tema proiectului (celulele stem) doctor Coralia Ștefănescu, specialist în obstetrică-ginecologie, de la Euromaterna.