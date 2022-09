Continuă seria perfecționării internaționale a profesorilor Colegiului „Mihai Eminescu”, prin programul Erasmus

Cel de-al treilea flux din cadrul acreditării Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, câștigată de coordonator – prof. Claudia Portase, de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, a prilejuit prof. Codarcea Elena, prof. Ion Alice, prof. Magiru Luminiţa, prof. Păsăroiu Anca participarea la un curs de formare, „Integrated Curriculum- Teaching Global Skills!”, în Helsinki, Finlanda, organizat de EUNEOS.Activitățile, desfășurate în perioada 28 august- 3 septembrie 2022, au fost practice, derulate în diverse institituții din Helsinki și Vantaa. Ele au avut ca temă centrală provocările învățământului secolului 21– diferite niveluri de integrare, studii de caz - predarea schimbărilor climatice, modul în care interacţionăm cu elevii în clasă și cum ne ajută acest lucru să găsim modalități de predare și învățare, stabilind, astfel, o bază pentru predarea și cooperarea în echipă, activități practice în ora de educație specială (întâlnire cu Lauri Jantti, profesor de educație specială și artist local), educația bazată pe digitalizare, găsirea celei mai potrivite metode de evaluare pentru a susține învățarea secolului XXI, atelier susținut de Andreea Gatman. Ne-am familiarizat cu aplicația WILMA (portofoliul electronic de monitorizare permanentă a elevului, comunicarea cu părinţii), învățarea bazată pe design, teatrul de prezentare socială.O altă zi a fost dedicată conceptelor de bunăstare și sprijin în școli, construirea unei imagini pozitive asupra vieţii/ rezilienţă. Se insistă foarte mult pe construirea unei imagini de sine pozitive ca parte a curriculum-ului bazat pe abilitățile secolului 21.Informaţiile, materialele, activităţile prezentate vor fi aplicate în cadul orelor de curs, la diferite discipline sau integrat, de asemenea, în cadrul orelor de dirigenţie. Informaţiile au fost diseminate în cadrul consilului profesoral al CNME, și, mai departe, la nivelul catedrelor implicate, la întâlnirile metodice la nivel de cerc pedagocic, vor fi organizate lecții deschise, astfel încât toți cei interesați să aibă acces la toate materialele.„Acest curs a avut un impact extraordinar aspra dezvoltării mele profesionale. Am apreciat, ca aspecte pozitive, cooperarea şi schimbul de experienţă din cadrul grupurilor internaţionale de lucru, tematica şi activitătile workshop-urilor, exerciţiile diverse de grup, viziunea finlandeză asupra educaţiei, experienţa inedită a realităţilor şcolii finlandeze prin instituţiile de învăţământ vizitate şi intervenţiile pasionante ale gazdelor, nu în ultimul rând, experienţele şi locurile frumoase vizitate care reflectă modul de viaţă, atitudinea şi valorile morale finlandeze. Ca singur aspect negativ, aş menţiona sentimentul de neputinţă rezultat în urma reflecţiei asupra propriei realităţi. Şcoala finlandeză pune accentul pe învăţarea prin descoperire, pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor, pe responsabilizarea acestora şi dezvoltarea simţului comunităţii şi al apartenenţei sociale. Pe tot parcursul vizitei s-a remacat în mod evident preocuparea tuturor pentru bunăstarea elevilor şi a profesorilor.” – prof. Ion AliceProf. Magiru Luminiţa – „După participarea la acest curs, am concluzionat ca școala finlandeză este un loc al liniștii, stării de bine, încrederii, conștiinței lucrului bine făcut…un loc unde ai sentimentul de ,,acasă”. Este cu adevărat ceea ce numim și noi ,,o școală prietenoasă”. Sentimentul de calm este remarcabil. Ergonomia atrage atenția. Spațiile sunt construite pentru învățare, inclusiv holurile au această destinație. În timpul orelor, e ceva obișnuit să vezi în afara clasei elevi în grupuri mici care învață. De regulă cu chromebook-uri în brațe, se ajută unii pe alții, lucrează în echipe. Sunt responsabili pentru ceea ce au de realizat. Este acel ,,circle of trust” – profesorul are încredere că lucrezi, chiar dacă nu ești sub ochii lui. În școală te simți ca în familie. Cuvintele cheie sunt RESPECT și ÎNCREDERE. M-au lăsat fără suflare: comunicarea autentică, starea de bine a tuturor, digitalizarea învățării. Profesorii colaborează între ei în proiectarea activităților. Acestea sunt cu adevărat centrate pe elev. Atenția cade pe învățare, nu pe predare. În centru este ELEVUL, nu profesorul. Obiectivele învățării se stabilesc împreună cu elevii, acesta fiind un mod de a crește autonomia copiilor în învățare. Se alocă timp întotdeauna pentru reflecție, feed-back-ul chiar există. Regulile clasei sunt simple și puține. Atmosfera liniștită din clase stimulează învățarea.”Prof. Codarcea Elena: „Pentru mine, noțiunea de curriculum integrat era un concept abstract despre care aveam cunoștințe teoretice și prea puțin practice. În această mobilitate am descoperit concret, prin workshop-uri și vizite la diferite școli, competențele ce trebuie dezvoltate atunci când vorbim de curriculum integrat. Cele două module - 1. Teaching global skills (teaching with climate change) și 2. skill-based education (teaching with robotics ) au fost foarte interesante pentru că sunt două provocări în educația pentru viitor. Un aspect foarte interesant al acestui curs de dezvoltare profesională a fost componența grupului de profesori, alcătuit din discipline diferite, iar bariera dintre noi putea fi dărâmată decît prin descoperirea competențelor necesare pentru curriculum integrat.”Prof. Păsăroiu Anca: „Cursul mi-a oferit ocazia de a mă familiariza cu sistemul de învățământ finlandez. Formatorul, Andreea Gatman, ne-a oferit un curs cu accent pe învățarea practică și prin descoperire. Nu a fost neglijată nici partea teoretică, aceasta fiindu-ne pusă la dispoziție prin intermediul unei platforme dedicate. Personal, am fost fascinată de deplasările în diverse instituții de învățământ: colegii, Universitatea din Helsinki, biblioteca din aceeași capitală și alte spații nonformale, unde se desfășurau activități de învățare. Minunata ,,utopie" a sistemului de învățământ finlandez m-a fascinat și m-a făcut să devin mai încrezătoare în propriul nostru sistem de educație care, prin dăruirea și pasiunea tuturor celor care își aduc contribuția la devenirea noilor generații, va putea, într-un viitor mai degrabă apropiat, să se mândrească cu un sistem similar celui finlandez.”