Colegiul Militar „Al. I. Cuza”, gazda unei delegații internaționale

Vineri, 14 octombrie, la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța se încheie vizita reprezentanților celor trei țări partenere din Spania, Italia și Turcia (18 elevi și șase profesori) în proiectul Erasmus „Young Ecologists on a Mission: Saving Our Seas".Încă din prima zi a acestei săptămâni, oaspeții s-au bucurat de o primire în mod tradițional, cu pâine și sare, festivitatea de deschidere continuând cu discursuri de început: cel al comandantului colegiului constănțean, comandor doctor inginer Gabriel-Iulian Tănase, al directorului adjunct, profesor doctor Adrian Ilie și al coordonatoarei proiectului, profesor doctor Mihaela Ene.Festivitatea de deschidere a avut și un moment artistic, cu elevi ai Colegiului Militar, moment coordonat de profesor doctor Mihaela Matache. Elevii colegiului constănțean, împreună cu colegii lor din cele trei țări partenere, au participat, după festivitate, la o activitate interactivă, pe tema poluării mărilor și oceanelor, împreună cu organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum”.În a doua zi a mobilității Erasmus+ „S.O.S. Save Our Seas", elevii au participat la activități de ecologizare a plajei Corbu, iar în a doua parte a zilei, în cadrul atelierelor internaționale, elevii au confecționat postere cu mesaje de avertizare asupra pericolelor poluării mărilor și oceanelor, pentru comunitatea locală și pentru turiști. Posterele vor fi înfipte în nisip și lăsate pe plajă, în locuri vizibile și frecventate de turiști. Coordonatori activitate: prof.dr. Mihaela Ene, alături de echipa de proiect, alcătuită din prof. dr. Dumitru-Savin Mirela, prof. Micu Gabriela, prof. Berechet Andreea, prof. Argatu Adriana, prof. Roșu Geanina, prof. Ștefan Daniela.