12 cadre didactice ale Liceului ”C.A. Rosetti”, beneficiarele unui curs de formare la Istanbul

În cadrul programului Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport 2021-2027 – Erasmus+, cadre didactice ale Liceului Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța au participat la mobilități desfășurate în proiectul nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000066027, cu titlul „Formare europeană pentru succes profesional”.În urma procesului de selecție, au fost admise 12 cadre didactice din aria curriculară Tehnologii, cu diferite specializări (4 –TIC, 4 – DSP Turism, 4 – DSP Mecanică) care să participe la mobilitățile din cadrul proiectului.În perioada 24 – 28 aprilie 2023 cadrele didactice au participat la trei cursuri de formare, în funcție de specializarea fiecăruia, organizate de instituția de formare parteneră Anatolia Education în Istanbul, Turcia, după cum urmează:- ICT-based Classes “Integrating ICT tools to the school curriculum”- Cultural Heritage Development And Conservation Skills- Innovative Math And Science Applications At Schools (Stem).Obiectivele proiectului au vizat dobândirea și dezvoltarea de competențe în vederea utilizării acestor instrumente în procesul de predare-învățare-evaluare.