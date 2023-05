Artistul Mihai Trăistariu, lăsat fără permisul auto de Poliție. „E bine și cu trenul”

Cântărețul constănțean Mihai Trăistariu își ține la curent fanii cu tot ce se întâmplă în viața lui, prin intermediul rețelelor de socializare. De curând, acesta a postat faptul că se deplasează cu trenul spre București, pentru prima dată după mulți ani. A ales acest mijloc de deplasare mai mult de necesitate, pentru că a rămas fără permisul auto, dar chiar și așa a găsit motive să fie optimist.„Sunt în tren. Chiar acum. De ani de zile n-am mai mers cu trenul. Doar cu Mocănița, toamna trecută... Poliția Română mi-a luat permisul până pe 12 mai. Și atunci.. am mers zilnic pe jos.. kilometri întregi. E bine și cu trenul. E curat și liniște. Merg la București”, a postat artistul, referitor la modul în care a ajuns în Capitală, unde trebuie să participe la emisiuni televizate.Reamintim că în primăvara anului trecut, artistul a fost implicat într-un accident rutier, care a avut loc în Capitală. „Azi dimineață la 8.00 am făcut accident cu mașina. Prin București. Un taxi a intrat în mine din lateral. Mergeam la o emisiune. Și tocmai ieri vorbeam cu un amic că-mi plătesc asigurarea CASCO degeaba... că de 15 ani nu am mai avut niciun incident. Ca să vedeți cum e universul ăsta, ce gândești, aia primești. Știți voi, legea atracției... Bine cu sunt bine. Fierul se repară”, a transmis artistul fanilor, la vremea respectivă.