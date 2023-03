Programul evenimentelor organizate de Ziua Națională a Republicii Elene

Oficial, pe teritoriul Greciei de astăzi, declanșarea revoluției a fost proclamată pe 25 martie 1821, la mănăstirea Agia Lavra, de către arhiepiscopul de Patras, Germanos. Lozinca „Libertate sau moarte” a devenit simbolul revoluției. În tot Peloponezul, în nordul Greciei și în numeroase insule au izbucnit revolte anti-otomane.Data de 25 martie a fost stabilită ca aniversare oficială a revoluției și este sărbătorită ca Ziua Națională a Greciei. Cunoscând apropierea celor două popoare, român și grec, semnificația zilei de 25 martie ca Zi Națională, dar și Ziua de Bună Vestire, tradițiile împământenite de-a lungul a milenii de coexistență pe pământ românesc, Comunitatea Elenă ELPIS Constanța, continuator al acestor tradiții, face cunoscut programul evenimentelor ce vor marca Ziua Națională a Republicii Elene:• Sâmbătă 25 martie Spectacolul omagial in acest an este susținut de Uniunea Elenă din România, Comunitatea Elenă Elpis în colaborare cu Consiliul Județean Constanța și are loc în ziua de sâmbătă, 25 Martie, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” - B-dul Ferdinand nr.56 la ora 18.00. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.• Duminică 26 martie La ora 12.00 la Biserica greacă Methamorfosis va avea loc un Tedeum La ora 13.00, De la Biserica greacă Methamorfosis vor pleca spre București autocare, către Ateneul Român unde va avea loc spectacolul omagial cu prilejul zilei Naționale a Republicii Elene organizat de Uniunea Elenă din România și Ambasada Greciei la București. Doritorii se pot înscrie la sediul Comunității Elene Elpis sau apelând numărul de telefon 0241619944 doar până miercuri ora 14.00.