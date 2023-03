Experiența portugheză a echipei școlii din Poarta Albă, într-o nouă mobilitate Erasmus+

O echipă de profesori şi elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Poarta Albă, formată din director, prof. Florentina Mangri, prof. Georgiana Carapcea, consilier de imagine care ne-a pus la dispoziție și aceste informații, şi elevii Miruna Mancas, Alexandru Sprivac, Mario Panait, Diana Bold, Teodor Bejinariu din clasele a VII-a şi a VI-a A, a participat, în perioada 5-10 martie, la ȋntâlnirea transnaţională în Porto, Portugalia, din cadrul proiectului Erasmus „A heritage for each country, a Europe for everyone”.Gazdele, după o ceremonie de primire, i-au introdus pe oaspeți ȋn proiectele culturale ale școlii lor prin reprezentaţii ale unor copii talentaţi la canto, dans, instrumente muzicale. Copiii au avut parte de mici pauze de socializare urmate de activităţi educative ce s-au desfăşurat pe parcursul ȋntregii săptămâni.Lecţiile de istorie şi geografie au precedat vizita oraşului Porto, unde au făcut cunoștință cu bijuteriile arhitecturale precum clădirea primăriei, loc ȋn care au fost primiţi de reprezentanţi ai consiliului local, biserica Sf. Catarina, catedrala Sè, podul Luis şi Serra do Pilar, au admirat clădirile din centrul vechi, dar au aflat și istoria podurilor de peste râul ce traversează oraşul, într-o plimbare cu barca.De asemenea, au putut admira costumele tradiţionale purtate cu mândrie de bunici ai elevilor şcolii. Profesorii și elevii constănțeni au fost invitaţi să participe la un curs de dansuri tradiţionale, susţinut de profesor de educaţie fizică, au asistat la prezentări despre legendele locale, iar echipele formate din copiii ţărilor partenere au recreat, ȋn cadrul unui atelier de lucru, modelul unor plăci de ceramică, specifice faţadelor clădirilor din centrul vechi al oraşului. Stația de tren Sao Bento este recunoscută pentru plăcile de ceramică care redau istoria oraşului.Ȋn cea de-a doua parte a săptămânii, echipa constănțeană a vizitat Pavilionul Apei, unde copiii au aflat informaţii interesante despre circuitul apei ȋn natură şi au admirat Oceanul Atlantic, de pe frumoasa promenadă a oraşului.„Mobilitatea ne-a oferit oportunitatea de a cunoaşte modul de viaţă al partenerilor portughezi, istoria, moştenirea culturală, sistemul lor de invăţământ şi de a inchega relaţiile dintre partenerii proiectului”, a transmis prof. Florentina Mangri, director.